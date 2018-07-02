大雨宣洩不及 雲林多處積水

2018-07-02 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣今天上午雨勢不斷，元長鄉、土庫鎮、二崙鄉、崙背鄉等地多處傳出積水，人車行走困難，有車子不敢冒險，倒車離去。

崙背鄉市區今天上午多處積水，尤以崙背國中旁的大成路較為嚴重，積水一度到腳踝高度。

有小吃業者表示，市區排水不良，只要雨下大一點就會淹水，他將攤位墊高才能營業。