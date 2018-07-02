分級醫療新制上路 80萬輕症及穩定慢性病人受影響

2018-07-02 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



健保署從7月1日執行區域級以上大型醫院門診減量措施，每年減少2%，5年減少10%，預估今年受影響的輕症、穩定慢性病患達80萬人之多，健保署副署長蔡淑鈴上午表示，分級醫療不是一件容易的事，想要改變民眾就醫習慣，難度更高，希望眾人努力，讓改變發生。

從今天起，域級以上大醫院醫師在收治輕症、穩定慢性病患者時，將不再主動預約下次門診，而是勸說病人，取得同意後，轉至與醫院合作的基層醫療院所，將患者下轉出去。

不過，對於患者來說，轉至基層院所後，面對最大的問題可能就是藥品不一樣，醫學中心以原廠藥居多，診所、地方醫院藥品則以學名藥為主，如果拿到不一樣的藥物，可能影響病患分級醫藥的意願。

對此，蔡淑鈴指出，在討論分級醫療時，首先就考慮到患者可能面臨換藥的問題，因此，醫學中心與附近診所垂直整合時，就已經達到默契，以不會改變藥物為基本原則，大醫院醫師下轉病人時，交班重點為「不可更動藥品」。

蔡淑鈴說，基層診所的確必須克服備藥不足、藥品種類不夠的窘境，但這些是診所必須克服的，應該透過藥品配送聯合物流來解決此事，否則一定留不住病人。

蔡淑鈴說，為了服務從大醫院下轉來的患者，診所必須調藥、備藥，這是改變的開始，如果無法做好，就應該釋放出處方箋，讓患者可以至藥局領藥。

蔡淑鈴指出，這次醫療分級新制精神在於醫病之間必須做好溝通，醫師不可以強迫病人下轉至基層院所，而是說服患者，讓患者了解至住家附近的診所看病，也可以獲得一樣的醫療服務。