夏日抗痘 低劑量A酸有效

2018-07-02 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



一名大學男生長期飽受頑固青春痘（痤瘡）困擾，夏日情況更是嚴重，還因反覆發炎留下不少坑坑洞洞的痘疤。他先前接受過多次傳統藥物或中醫治療，也試過不同的美療產品或網路上的偏方，但始終無發把痘痘控制下來。但經中山醫學大學附設醫院皮膚科醫師鄭人榕採用低劑量口服A酸治療，幾個月後已有大幅進步與控制。

鄭人榕說，青春痘 是一種皮膚的慢性發炎疾病，很多人都誤以為只有青春期才會有，其實它是由青春期開始長，且有機會一直持續到成人，且近90%的青少年都有過這樣的問題，其中約5分之1為中重度，常造成患者身心上無比的困擾。

青春痘形成的4大病理機轉是: 1.毛囊開口角化異常 2.毛囊旁皮脂腺分泌過度 3.毛囊內痤瘡桿菌增生 4.毛囊周圍組織發炎反應。

夏日氣溫上升，皮脂腺分泌也會變得旺盛，氣溫每上升1度，皮脂腺會分泌多10%左右；此外夏日紫外光較強，也會讓角質增厚堆積，造成毛孔阻塞，進而會讓痤瘡桿菌增生、發炎加劇，導致青春痘加劇及惡化。

口服A酸是目前可以針對4種機轉一併處理的藥物，可減少皮脂分泌、使角質代謝正常、同時也可抑菌及控制抗發炎。

一般而言，口服A酸是第二線的藥物治療，使用時機通常是用於1.嚴重囊腫型痤瘡 2.對傳統藥物治療無效，或容易反覆發作，或疤痕影響到社交活動之中度頑固型痤瘡患者。

傳統高劑量治療會讓不少患者產生許多副作用及不適，但以低劑量口服A 酸來控制（每日0.25-0.4mg/kg或以下之劑量），不但副作用及不適感可降到最低。且治療3至4個月後，90%以上患者可達到75%以上的改善。

鄭人榕提醒，口服A酸要把握：

1、不:女性患者服用藥物及前後1個月需確實避孕，即可避免畸胎。

2、要: 上午10:00到下午3:00盡量減少戶外陽光曝曬、選擇較為清爽型的防曬產品、適當使用遮蔽如: 帽子、陽傘，可減少皮膚乾燥及光敏感副作用。