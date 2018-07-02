親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

持續更新／107年大學指考各科試題與解答

評／幫殺人犯辯護？魔鬼代言人都是為了錢？

夏日抗痘 低劑量A酸有效

2018-07-02 11:22聯合報 記者黃寅╱即時報導

一名大學男生長期飽受頑固青春痘（痤瘡）困擾，夏日情況更是嚴重，還因反覆發炎留下不少坑坑洞洞的痘疤。他先前接受過多次傳統藥物或中醫治療，也試過不同的美療產品或網路上的偏方，但始終無發把痘痘控制下來。但經中山醫學大學附設醫院皮膚科醫師鄭人榕採用低劑量口服A酸治療，幾個月後已有大幅進步與控制。

鄭人榕說，青春痘 是一種皮膚的慢性發炎疾病，很多人都誤以為只有青春期才會有，其實它是由青春期開始長，且有機會一直持續到成人，且近90%的青少年都有過這樣的問題，其中約5分之1為中重度，常造成患者身心上無比的困擾。

青春痘形成的4大病理機轉是: 1.毛囊開口角化異常 2.毛囊旁皮脂腺分泌過度 3.毛囊內痤瘡桿菌增生 4.毛囊周圍組織發炎反應。

夏日氣溫上升，皮脂腺分泌也會變得旺盛，氣溫每上升1度，皮脂腺會分泌多10%左右；此外夏日紫外光較強，也會讓角質增厚堆積，造成毛孔阻塞，進而會讓痤瘡桿菌增生、發炎加劇，導致青春痘加劇及惡化。

口服A酸是目前可以針對4種機轉一併處理的藥物，可減少皮脂分泌、使角質代謝正常、同時也可抑菌及控制抗發炎。

一般而言，口服A酸是第二線的藥物治療，使用時機通常是用於1.嚴重囊腫型痤瘡 2.對傳統藥物治療無效，或容易反覆發作，或疤痕影響到社交活動之中度頑固型痤瘡患者。

傳統高劑量治療會讓不少患者產生許多副作用及不適，但以低劑量口服A 酸來控制（每日0.25-0.4mg/kg或以下之劑量），不但副作用及不適感可降到最低。且治療3至4個月後，90%以上患者可達到75%以上的改善。

鄭人榕提醒，口服A酸要把握：

1、不:女性患者服用藥物及前後1個月需確實避孕，即可避免畸胎。

2、要: 上午10:00到下午3:00盡量減少戶外陽光曝曬、選擇較為清爽型的防曬產品、適當使用遮蔽如: 帽子、陽傘，可減少皮膚乾燥及光敏感副作用。

3、回: 要有耐心，定期回診，了解服用藥物狀況及追蹤相關副作用。

中山醫學大學附設醫院皮膚科醫師鄭人榕說，以低劑量口服A 酸來治療青春痘，不但副作...
中山醫學大學附設醫院皮膚科醫師鄭人榕說，以低劑量口服A 酸來治療青春痘，不但副作用及不適感可降到最低。且治療3至4個月後，90%以上患者可達到75%以上的改善。圖／中山醫學大學附設醫院提供
分享

患者避孕防曬

相關新聞

不願被摸頭！鳳梨慘跌沒配套 農民周三北上行政院抗議

2018-07-02 10:37

他沒出國也染病 國內今年首例本土登革熱確定病例

2018-07-02 11:46

產銷失衡神隱？ 林聰賢：你不覺得我到產地曬很黑

2018-07-02 12:55

高鐵將迎第5億人次旅客 要送出無限搭乘紀念年票

2018-07-02 12:14

搶畢旅和暑假出遊市場 阿聯酋航空推出歐洲票價優惠

2018-07-02 12:01

醫改會：門診減量 應減輕症病人

2018-07-02 00:03

病人心聲「轉診 要幫我找個好醫師」

2018-07-01 23:57

阿聯酋歐洲票價祭優惠 經濟艙未稅16,555元起

2018-07-02 12:58

蘇花改下月開放大貨車通行 9、10日封閉防災演練

2018-07-02 12:37

鳳梨價格下跌 雲縣府加碼補助救援

2018-07-02 12:37

20萬隻蝙蝠回來了 太陽下山前15分鐘最壯觀

2018-07-02 12:36

華航員工曝設備老舊遭懲處 華航：她擅自公開內部文件

2018-07-02 12:34

瑯琊榜3D校園短視頻大賽落幕 10組團體獲獎

2018-07-02 12:32

防堵破功！高雄市首例本土登革熱個案現蹤

2018-07-02 11:48

大雨宣洩不及 雲林多處積水

2018-07-02 11:46

分級醫療新制上路 80萬輕症及穩定慢性病人受影響

2018-07-02 11:38

鳳梨加工飽和？農委會：政府補助設備業者要配合收購

2018-07-02 11:20

降雨豐沛仁義潭快灌飽 乾癟鱷魚不見了

2018-07-02 11:13

大潭藻礁發現頻危的幼鯊 學者籲中油停止開發

2018-07-02 11:08

指考第二天 新北考生：數乙比平時簡單

2018-07-02 11:02

水滿了！白河水庫今午12點半今年首次洩洪

2018-07-02 11:01

雲嘉彰化台南一級淹水警戒！高屏二級警戒

2018-07-02 10:58

台中花博推「全期間票」 平均每日門票不用12元

2018-07-02 10:57

中南部豪雨！鄭明典：標準的掃到颱風尾

2018-07-02 10:44

「命運多舛的絕世美女」 阿里山森鐵即將驚豔國際？

2018-07-02 10:00

夏季的回憶 桂花烏梅湯

2018-07-02 09:21

拒當下流老人 銀髮族人生規畫全方位趁早

2018-07-02 09:07

豪雨特報！台中以南慎防豪雨 苗栗南投大雨

2018-07-02 08:31

彰化縣大雷雨！水利署發布一二級淹水警戒

2018-07-02 07:12

彰化台南高雄豪雨特報！苗栗以南局部大雨

2018-07-02 07:05

赴日韓旅客要注意了！彭啟明：巴比侖明晨接近日韓

2018-07-02 06:34

吳德榮：輕颱巴比侖襲日韓 台留意劇烈天氣

2018-07-02 06:10

西南風強 各地空品不錯

2018-07-02 04:53

高溫上看36度 注意防曬

2018-07-02 04:49

高齡社會 活得愈老失智比率愈高

2018-07-02 00:18

36度！今明小心防曬

2018-07-02 00:12

失智症照護 社福團體直言 「資源少得要死」

2018-07-02 00:08

70歲失智照顧93歲失智 「快沒命了」

2018-07-02 00:05

醫學中心門診減量 北部醫師：勸退病患難度高

2018-07-01 23:40
看更多

熱門文章

上班日注意！ 明天南部還有更大雨勢

2018-07-01 20:19

醫療分級下猛藥！大醫院門診不減量 健保就不給付

2018-07-01 23:35

彰化縣大雷雨！水利署發布一二級淹水警戒

2018-07-02 07:12

日本購物退稅新制今上路 不分商品滿5千日圓就退！

2018-07-01 17:32

70歲失智照顧93歲失智 「快沒命了」

2018-07-02 00:05

彰化台南高雄豪雨特報！苗栗以南局部大雨

2018-07-02 07:05

獨／70歲失智婦顧93歲失智母 事事必須靠三份筆記

2018-07-01 22:05

「命運多舛的絕世美女」 阿里山森鐵即將驚豔國際？

2018-07-02 10:00

巴比倫往琉球北走 颱風不影響台灣

2018-07-01 16:54

吳德榮：輕颱巴比侖襲日韓 台留意劇烈天氣

2018-07-02 06:10

干預男友薪水支配 輕熟女婚前慘被分手

2018-07-02 09:19

水滿了！白河水庫今午12點半今年首次洩洪

2018-07-02 11:01

大雨宣洩不及 雲林多處積水

2018-07-02 11:46

蔡依林性感潮穿GZD 女神卡卡這雙是凶器吧

2018-07-01 13:12

高醫尾牙「單側隆乳」獎 護理師捐給癌婦重拾自信

2018-07-01 22:17

不願被摸頭！鳳梨慘跌沒配套 農民周三北上行政院抗議

2018-07-02 10:37

健保新制要求醫院減門診量 醫改會憂「減錯人」

2018-07-01 22:10

台中統計上半年PM2.5與紫爆天數 雙創8年新低

2018-07-01 14:26

唐綺陽星座運勢週報：金牛工作恐背黑鍋 處女愛情萌芽

2018-07-02 07:43

台灣虎航今闢新航班 高雄唯一直飛名古屋

2018-07-01 14:39

桃機電走道故障冒煙 4離境航班受影響

2018-07-01 16:25

降雨豐沛仁義潭快灌飽 乾癟鱷魚不見了

2018-07-02 11:13

中南部豪雨！鄭明典：標準的掃到颱風尾

2018-07-02 10:44

病人心聲「轉診 要幫我找個好醫師」

2018-07-01 23:57

赴日韓旅客要注意了！彭啟明：巴比侖明晨接近日韓

2018-07-02 06:34

萬麗酒店插旗士林 徵才百人月薪最高7萬

2018-07-01 17:27

豪雨特報！台中以南慎防豪雨 苗栗南投大雨

2018-07-02 08:31

雲嘉彰化台南一級淹水警戒！高屏二級警戒

2018-07-02 10:58

華航員工曝設備老舊遭懲處 華航：她擅自公開內部文件

2018-07-02 12:34

台中南投嘉義雲林豪雨特報！ 慎防短時強降雨

2018-07-01 14:20

獨／失智老老照顧增加 照顧資源卻供不應求

2018-07-01 22:05

長榮航空歡慶27周年 開航泰國清邁航線

2018-07-01 17:34

20萬隻蝙蝠回來了 太陽下山前15分鐘最壯觀

2018-07-02 12:36

高溫上看36度 注意防曬

2018-07-02 04:49

國泰航空A350-1000型新機首飛桃園

2018-07-01 19:17

醫學中心門診減量 北部醫師：勸退病患難度高

2018-07-01 23:40

全國首例醫療資料捐贈 大數據找出風險評估

2018-07-01 17:46

影／供需吃緊油價攀升 本周汽、柴油漲4角

2018-07-01 13:09

大潭藻礁發現頻危的幼鯊 學者籲中油停止開發

2018-07-02 11:08

醫改會：門診減量 應減輕症病人

2018-07-02 00:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top