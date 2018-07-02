鳳梨加工飽和？農委會：政府補助設備業者要配合收購

2018-07-02 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



面對鳳梨農的怒火，農委會今天表示，因為之前的大雨造成雲林嘉義地區的鳳梨落生果多，品質不佳，因此媒合每公斤8元的價格跟農民收購，農委會認為這樣的補助價格，農民都能接受，也都很感謝農委會農糧署提出的補助措施。

因為產銷調節失靈，政府介入時間過晚，鳳梨農周三即將北上到行政院抗議，農委會今天記者會表示，未來一周，鳳梨的價格就會上漲。

農委會農糧署副署長蘇茂祥表示，到目前為止，鳳梨外銷3萬5080公噸，其中98%外銷中國大陸，大陸是最主要的鳳梨外銷市場，跟去年相比成長28%，鳳梨有持續外銷，整體的外銷數量也有增加。

蘇茂祥表示，鳳梨可以做很多加工品，比如果乾、果醬等等，很多加工廠商的加工設備，都是農糧署補助購買設立的，也因此，當農產品產銷失衡的時候，農糧署就會要求加工廠業者，必須要配合收購加工；部分加工廠已經飽和，已經沒辦法再收購的，就找台南和台中的加工廠配合收購加工。

他表示，上周末去嘉義宣布8元收購加工果，與農民都有達成協議，農民也都有滿意，因此當場要求是否取消抗議活動，因為農民的抗議活動，無助於鳳梨產業的發展，不用勞民傷財再跑一趟，農委會周末也發布新聞稿對外宣布農民會取消抗議。