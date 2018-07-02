降雨豐沛仁義潭快灌飽 乾癟鱷魚不見了

2018-07-02 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



供應嘉義縣市民生及工業用水仁義潭，蓄水量來到76％，空拍鳥瞰上個月水庫形狀從乾癟鱷魚，變身濕身鱷魚，到今天乾癟鱷魚浸泡水中，不見了。記者魯永明／攝影 分享 facebook 嘉義6月累計428.2毫米雨量，加上這幾天豐沛豪大雨，供應嘉義縣市民生及工業用水仁義潭，今天上午蓄水量來到76％，蘭潭也達到81%，仁義潭空拍鳥瞰，上個月水庫形狀從乾癟鱷魚，變身為濕身鱷魚，到今天乾癟鱷魚浸泡水中，不見了。

對流旺盛，上午嘉義地區滂沱大雨，還傳出打雷聲，嘉義氣象站說，累計24小時降雨量，以鹿草鄉216.5毫米最多，其次水上鄉212毫米，第三是太保市190.5毫米，平地嘉市也有163毫米，仁義潭集水區八掌溪上游，竹崎及番路鄉降雨也逾百，紓解旱象。

嘉義氣象站說，6月嘉義累計雨量共428.2毫米，還比去年同期6月578毫米少，6月降雨集中在下旬，一直到今天，豐沛降雨，讓水庫進帳豐盛。

水公司第五區管理處說，接連大雨進帳，仁義潭蓄水量上升，已逾千萬立方公尺，蓄水量來到76％，蘭潭蓄水量也來到81%，原先為紓解嘉義2座水庫供水壓力，從雲林湖山水庫每天調撥7.5萬噸支應，現已停止調撥，仁義潭與嘉市蘭潭母子水庫串連供水 ，每天供水28萬立方公尺。