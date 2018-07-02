大潭藻礁發現頻危的幼鯊 學者籲中油停止開發

2018-07-02 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



繼去年發現一級保育類的柴山多杯孔珊瑚之後，近來學者又在桃園大潭藻礁海域發現被「國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄」（IUCN）列為「瀕危」的紅肉丫髻鮫，籲中油放棄在大潭藻礁開發第三天然氣接收站。

中央研究院生物多樣性研究中心組團隊，在農委會林務局委託與中研院的補助下，今年3月起進行10個月的大潭藻礁生態研究。目前為止的資料顯示，大潭藻礁的G1與G2區是桃園沿岸藻礁生態最為完整、生物多樣性最好的區塊。參與Finprint國際鯊魚研究計畫的東海大學生命科學系助理教授溫國彰表示，能發現紅肉丫髻鮫(又稱路氏雙髻鮫、鎚頭鯊)意義非凡，因為鯊魚是海洋食物鏈的頂尖掠食者，控制海洋生態系中優勢種類來達到生態平衡，顯示大潭藻礁蘊藏豐富的生物多樣性。

溫國彰說，紅肉丫髻鮫2013年被「瀕危野生動植物種國際貿易公約」（CITES）列入附錄二作為貿易監控的物種，台灣漁業署也在2016年6月將牠列為「三大洋禁捕鯊魚及魟類物」。發現的紅肉丫髻鮫體長僅為50公分，是剛出生的幼鯊，也捕獲沙拉真鯊等其他幼鯊，顯示藻礁很可能是這些鯊魚在台灣西北海域重要的孵育場。