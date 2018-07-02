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107年大學指考數乙科試題與解答(含非選)

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指考數乙／考生：比平時簡單 「住宅題目」較難

2018-07-02 11:03聯合報 記者陳靖宜╱即時報導

DD大學指考第2天 考生溫書（1）107學年度指定科目考試2日...
DD大學指考第2天 考生溫書（1）107學年度指定科目考試2日進入第2天，考生一早就到考場內溫書，做最後衝刺。中央社記者徐肇昌攝 107年7月2日 中央社
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大學指考第二天，上午考數學乙、國文，有部分考生認為數學難度比起平時模擬考簡單，基隆高中學生黃勝騰表示，認為數學試題難度中等，比起學校考試簡單，不過有一道「住宅題目」要以矩陣來解題較為困難，雖然題目普遍偏簡單，但還是奮戰到最後一刻。

三重高中學生蕭琇文認為自己準備稍嫌不夠，不過今日數學科目寫起來，比起過去模擬考試題簡單、好懂，試題寫完還有時間可以檢查。安康高中學生則表示，題目寫起來好寫、好算，都是平時有解過的題目，非選擇題有線性規劃、矩陣運算等，寫起來還算得心應手。

指考數學

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