水滿了！白河水庫今午12點半今年首次洩洪

2018-07-02 11:01 聯合報 記者 聯合報 記者 吳政修 ╱即時報導



台南市白河水庫因連日豪雨，水位上午來到108.52公尺，預計今天中午12點半開始調節性洩洪，每秒12立方公尺，這是今年第一次洩洪。

白河水庫管理處主任連木成表示，由於連日豪雨，使得白河水庫有效蓄率達87.6%，有效蓄水量達606萬立方公尺，有效蓄水率比昨天增加13.3%。

剛剛水位為108.52公尺，由於早上又有豪雨，滿水位為109公尺，預計在108.7公尺時調節性洩洪。