不願被摸頭！ 鳳梨慘跌沒配套 農民周三北上行政院抗議

2018-07-02 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



鳳梨價格崩跌，高屏雲嘉南5縣市鳳梨農，周三將北上行政院抗議，不接受農委會摸頭。農民認為，這次產銷失衡是人禍，並非天災，早在5月就提出警告，但農委會置之不理，甚至做出鳳梨香蕉價格好、沒崩盤的文宣，引起農民反彈，農業界表示，產銷調節若沒配套，明年鳳梨慘劇會重演。

今天台北農產運銷公司休市，昨天的參考價格品質最好的鳳梨，上價每公斤平均批發價19元，中價13元，下價7元；大台北地區零售市場消費端，鳳梨3支100元，也有的1支賣25元；嘉義產地今天鳳梨上貨每公斤僅5元，農委會提出補助，要求合作社場以每公斤8元的價格，向農民收購加工，告知合作社場只要出5元，就買得到鳳梨加工，但合作社與加工廠都興趣缺缺。

剛參加完食品展的某外銷業者表示，今年鳳梨外銷到5月以後就停了，產季重疊、產量這麼大，外銷沒出去，內銷飽和，價格不好也是必然的。

嘉義縣大林鎮青果商億鑫負責人簡源松表示，農民忍很久了，陳抗是一定會北上，農委會官員周末下鄉「摸頭」，提出補助，要求合作社高價跟農民收購，但現實情況是加工廠大多都已經飽和，頂多「捧捧場」加減買一點，要買的都已經買完了，能收購的真的很有限。

永興蔬果運銷合作社理事主席黃威騰表示，鳳梨價格崩跌，已經維持1個多月了，不斷跟中央反映第一線農民在田間的真實狀況，但政府卻置之不理，不少農民根本就棄收，收了也賣不出價格；現在鳳梨產季已經接近尾聲，提出這些調節措施根本就來不及。

黃威騰說，鳳梨價格慘，主要是因為今年量比去年多3成以上，外銷又不夠熱絡，大陸也有其他國家的鳳梨，農委會要合作社用每公斤8元跟農民收購，合作社若跟農民收太多，加工廠又不拿，「到時候還不是拿去丟掉」，鳳梨至少要種1年半能收，如果政府的措施沒有配套，慘劇明年還會重演。