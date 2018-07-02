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加嚴10年老車標準 李應元：會注意特殊性

2018-07-02 09:55中央社 台北2日電

空污法日前三讀通過，其中加嚴10年以上老車標準條文引起反彈，環保署長李應元今天重申，管制移動污染源需大家一起努力，訂標準時會注意重型車及古董車的特殊性。

空污法修正案三讀條文明定，環保署得針對出廠10年以上的交通工具加嚴排放標準，李應元今天在立法院社會福利及衛生環境委員會前受訪時做上述表示。

李應元表示，針對加嚴10年以上老車標準，後面會訂定相關行政命令，固定污染源在許多條文裡都被要求改善排放空污，國營事業也認真的加裝防治設備、更新老舊機組，管制移動污染源需要大家一起努力。

李應元指出，移動污染源過去有很多排放標準，老車的排放標準是老舊年代的標準，不論是機器設備、減污設備只要超過10年都會變老舊，在訂定標準時也會研議使用最新及最舊標準間的中間標準。

另外，對於許多重型機車、古董車車主的反彈，李應元也強調，重型機車基本上機器都很新，重型車也比較屬於娛樂、展示性質，車主常常成群結隊到各地方玩、不是天天在城市裡，訂定標準時也會特別注意這個特殊性，古董車像是偉士牌等這些久久展示一次的車子，在標準裡也會有特例處理。

李應元指出，任何法規命令都會有預告期，預告之後會邀集大家開公聽會或是研商會，這是制式化、常態化的法規命令程序。

李應元空污立法院

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