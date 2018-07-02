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苗栗以南10縣市大雨特報 注意雷擊及強陣風

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彰化台南高雄豪雨特報！苗栗以南局部大雨

2018-07-02 07:05聯合報 記者雷光涵╱即時報導

中央氣象局發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今日彰化縣、台南市及高雄市有局部大雨或豪雨，苗栗以南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。北部山區及花蓮地區亦有局部較大雨勢發生，請注意。

中央氣象局說，今天西南風影響，南部地區有短暫陣雨或雷雨，中部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

輕颱巴比侖持續北上趨向韓國或日本一帶，對台灣無直接影響，明天若有規劃前往日韓一帶旅遊、洽公，多留意最新氣象及航班資訊。

明天台灣附近盛行西南風，且水氣較多，位處迎風面的中南部地區不定時有些降雨，尤其深夜至隔日晨間因西南風與陸風輻合，降雨機率更高一些，白天天氣大致穩定，但由於太平洋高壓勢力偏弱，午後雷陣雨範圍較廣並可能有局部較大雨勢；氣溫方面，各地高溫約在32至35度間，紫外線指數容易達到過量級以上，外出活動請注意防曬並多補充水分，避免中暑

周三至周六雖然西南風仍吹拂，但水氣有減少趨勢，僅剩南部地區整天皆有機會降雨，其餘地區則以午後雷陣雨為主，局部地區有明顯雨勢；各地高溫則約32度至35度，感受相當悶熱，避免在近中午出門活動，並多補充水分，以免中暑。

周日風場逐漸轉偏南風，東部及東南部有局部短暫陣雨，其他地區大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

9日至11日以偏南風為主，各地大多為多雲到晴，僅南部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨；時序逐漸進入颱風季，西北太平洋上熱帶系統發展的機率提高，留意氣象局發布的天氣資訊。

中央氣象局發布豪雨特報。圖／氣象局提供
中央氣象局發布豪雨特報。圖／氣象局提供
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氣象局高溫中暑

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