赴日韓旅客要注意了！ 彭啟明：巴比侖明晨接近日韓

2018-07-02 06:34 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，這周天氣大致上持續炎熱高溫，午後有局部陣雨發生，但中南部由於吹著很穩定的西南風，遇上日夜循環的海陸風環流，造成西南邊有對流雲系發展，不只有下午，有時還會在清晨會有降雨發展，這樣的雨不是很大，但有時候小範圍10分鐘可以降下10幾毫米，1小時約下30、40毫米，會感覺雨是很大，這一兩天累積起來最大降雨也已經100、200毫米，較脆弱區域還是要留意一下。預期這樣雨勢可能每天下，持續到周四、周五都是如此。

他說，而今年第7號颱風巴比侖通過琉球後，今天加速往日本韓國間而去，周二清晨接近日韓，和過去兩天預測往韓國相比，明顯向東修正，可能日本韓國間通過，然後進入日本海，由於颱風接續著大範圍的水氣，後續對日本九州四國到南韓間的影響可能會有幾天時間，天氣略不穩定。

巴比倫走後，最關鍵的還是太平洋高壓，他說，過去幾天有明顯東退，讓西南風有明顯發展的空間，加上巴比侖颱風，未來還沒有明顯重新西深的態勢，但菲律賓東方海面，由於高壓也北退，也讓這區域有些擾動發展機會，這周也有機會有成長的空間存在，過幾天再來觀察，不是說這周會有颱風侵襲台灣，距離台灣還有2000公里以上，會還有一段時間，等到有熱帶性低氣壓發展再來觀察也較為合適。

他說，這幾天的午後雷陣雨很明顯，外出時聽到雷聲請入室內，每年都有不少意外事件發生，要提高警覺。

中央氣象局說，今天西南風影響，南部地區有短暫陣雨或雷雨，中部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

輕颱巴比侖持續北上趨向韓國或日本一帶，對台灣無直接影響，明天若有規劃前往日韓一帶旅遊、洽公，多留意最新氣象及航班資訊。

明天台灣附近盛行西南風，且水氣較多，位處迎風面的中南部地區不定時有些降雨，尤其深夜至隔日晨間因西南風與陸風輻合，降雨機率更高一些，白天天氣大致穩定，但由於太平洋高壓勢力偏弱，午後雷陣雨範圍較廣並可能有局部較大雨勢；氣溫方面，各地高溫約在32至35度間，紫外線指數容易達到過量級以上，外出活動請注意防曬並多補充水分，避免中暑。

周三至周六雖然西南風仍吹拂，但水氣有減少趨勢，僅剩南部地區整天皆有機會降雨，其餘地區則以午後雷陣雨為主，局部地區有明顯雨勢；各地高溫則約32度至35度，感受相當悶熱，避免在近中午出門活動，並多補充水分，以免中暑。

周日風場逐漸轉偏南風，東部及東南部有局部短暫陣雨，其他地區大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。