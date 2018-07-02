吳德榮：輕颱巴比侖襲日韓 台留意劇烈天氣

2018-07-02 06:10 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，中央氣象局最新颱風路徑潛勢預測圖顯示，巴比侖正通過琉球海面，其環流及外圍環流將於今晚至明天，影響日本西側(九州、四國、本州西側)及韓國南部，有相關行程應注意其動態。

至於對台灣的主要影響，他說，今、明兩天台灣附近因西南風攜帶水氣，除午後的雷陣雨外，其他時間也有局部陣雨或雷雨發生，尤其是迎風面的西半部。另外，今天台灣附近海面風浪也較大，海邊活動應注意安全。

今晨中部以南已有很明顯的降雨。吳德榮說，今、明兩天，北台灣悶熱，要防曬、防中暑，大台北高溫仍在36度左右；太平洋高壓偏弱，加上巴比侖引進來的水氣，大氣不穩定，午後對流強度強、局部雷陣雨影響範圍大，除了大台北平地的機率略低一些；各地在其他時間亦有局部陣雨或雷雨發生的機率，尤其在西半部。對流降水常伴隨局部性的劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨等，應注意氣象局的特報。

他表示，周三至周六天氣仍晴朗偏熱，西南風引進的水氣逐漸減少，但大氣仍不穩定，午後有局部雷陣雨，山區、平地皆有受影響的機率；清晨西南部迎風面因陸風輻合，也還有局部陣雨的機率。周日恢復成午後局部陣雨或雷雨的天氣，山區的機率較高。

目前在關島東南方的熱帶擾動、仍在醞釀中；他指出，大多數的模式模擬顯示，3天之內的發展很緩慢，但3天後的增強就會比較快。其未來的行徑，各國模式皆在調整中；最新模式模擬9天後的位置，有在台灣東南方海面，也有在琉球附近；但對任何模式而言，末期的模擬，不確定性都很高，現在談影響太早，但其所隱含可能的潛在威脅，也不該被忽視。未來模擬會不斷調整，持續觀察最新的資料是必要的。