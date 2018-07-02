西南風強 各地空品不錯

2018-07-02 04:53 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



受西南風影響，南部地區短暫陣雨或雷雨，其他地區大多為多雲到晴，環保署表示，今天西南風風速較強、擴散條件較佳，再加上降雨洗除汙染物，空氣品質大致較好。

今天各地空品，北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及馬祖、金門為「普通」等級，東北角地區風速稍弱，仍須留意臭氧濃度上升；雲嘉南、高屏、花東空品區及澎湖為「良好」等級。