醫改會：門診減量 應減輕症病人

2018-07-02 00:03 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ／台北報導



健保署今起要求區域級以上醫院門診量年減百分之二。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

為落實分級醫療，健保署今起要求區域級以上醫院門診量年減百分之二，醫改會憂心，僅要求減量，卻未規定減量對象是否為「初級照護病人」，建議健保署修正新制並公開各醫院減量輕症比率，才符合公平正義，保障病人權益。

醫改會副執行長朱顯光認為，新制要求醫院「通減」門診量百分之二，太過粗糙，若醫院減錯人，無法達到分級醫療目的。建議修正新制，規定減量對象應為輕症病人，不然就公布各大醫院門診減量的對象，輕症病人有多少，避免有醫院投機取巧。

朱顯光說，二代健保研商之初，即認為醫院的住院急診和門診量合理比例為六十五比卅五，也就是醫院申報給付一千萬，六百五十萬應是來自住院和急診。但目前各大醫院的住院急診和門診量比例全是倒過來的。

為找出比例失調原因，醫改會分析健保資料，發現醫學中心收治一百名病人，其中有十五人是輕症患者，其實診所即可提供醫療照護。但醫師看輕症病人只要三到五分鐘，看複雜共病患者卻可能要卅分鐘。若每個診的給付都相同，照護輕症患者等同醫院「金雞母」，服務愈多、給付愈多。

對此，健保署長李伯璋指出，新制確實未要求門診減量對象，他也相信可能會有「壞蛋」，但各醫院主導分級醫療的負責人理念一致，均考量病人最大利益，以下轉輕症及穩定慢性病患為主。