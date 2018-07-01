醫學中心門診減量 北部醫師：勸退病患難度高

健保署要求大型醫院門診減量百分之二，今起習慣到大醫院看病的民眾，恐得面對醫師徵詢，願不願意轉到診所看病。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

七月起，醫學中心門診須減量百分之二，健保署長李伯璋呼籲民眾相信厝邊診所好醫師，不必擠往大醫院，落實分級醫療，看病也方便。不過，部分醫學中心醫師對減量並不樂觀，尤其是北部。

相對北部醫學中心醫師的看法，南部地區的醫師則樂觀以對，表示過去雙向轉診無法落實，主要是診所擔心病患轉到大醫院後人就不回來了，以高雄、台南地區為例，現在大醫院與診所建立轉診平台「情況應會不一樣」。

為落實分級醫療，健保署要求醫學中心門診減量，五年減少百分之十，預估每年約一四三萬人次受影響。包括台北榮總，三總，馬偕及林口長庚等多家醫學中心紛紛與區域及地區醫院、診所合作，進行雙向轉診。

台大醫院發言人王亭貴指出，為讓門診減量，台大內部舉行多次會議，希望找出更好的方法，但還在努力中。現在先由台大雲林分院及新竹分院與地方診所合作，台大總院也會參考這兩家分院的經驗。

王亭貴也坦承，台大是照顧病人最後一線醫院，有時勸退患者有困難，而輕重症患者也很難界定，例如感冒是輕症，但腫瘤患者感冒、高齡糖尿病患感冒，皆未必能當作輕症處理。

長庚醫院則宣布成立「雁行醫療團隊」結合二七八家社區醫療院所，雙向轉診、資源共享；台北榮總也跨縣市與三百多家基層院所合作，民眾透過轉診平台，掛號費和部分負擔費用皆可減免。

北部醫學中心有醫師認為，醫學中心可能已是民眾求醫最後選擇，勸退病患難度高。部分南部醫學中心派出名醫到區域或地區醫院駐診，或可吸引患者，但放眼北部目前沒有醫院這做。

高雄基層醫師說，如果大醫院的醫師會視病情，主動建議病人回到住家附近診所看，「病人往往很聽醫生的話」，診所就不怕沒有病人。