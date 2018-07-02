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失智症照護 社福團體直言 「資源少得要死」

2018-07-02 00:08聯合報 記者鄧桂芬／台北報導

七十歲的白婉芝照顧九十三歲的失智媽媽多年，二年前她被診斷為輕度失智，為延緩自己病...
七十歲的白婉芝照顧九十三歲的失智媽媽多年，二年前她被診斷為輕度失智，為延緩自己病情，她隨手筆記且一式三份，訓練自己。　 圖／伊甸基金會提供
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老老照顧已成趨勢，失智照顧失智讓人心酸的事例也持續增加，面對這種現況，專家表示，失智症照顧支持服務量不足，照護床位數只有一千多床，服務供不應求，衛福部除提升前端失智症確診率，更應提升後端照顧力。

天主教中華聖母社福慈善事業基金會執行長黎世宏表示，基金會發現，失智老老照顧的家庭，以失智老夫老妻互相照顧占大宗，其次才是失智兒女照顧失智的老父母。

台灣失智症協會理事長賴德仁分析，小家庭變多，愈來愈多老人和配偶同住，當失智者的配偶也老了、腦部退化，就變成失智老人照顧失智老人。

黎世宏指出，失智症照護時間比一般疾病多一到二倍，承受壓力高，這麼難照顧的疾病，卻是由老人照顧，特別是高齡化嚴重的農業縣市，失智老老照顧愈來愈普遍。

衛福部今年頒布失智症政策綱領２．０，想提升失智症確診率提供即時服務。但黎世宏強調，這是前端揪出失智症黑數方法，但實務上缺的是照顧資源。檢視衛福部去年資料，認知促進學堂、互助家庭、失智症社區服務據點只有一○二處，失智型日照中心僅卅家，團體家屋、護理之家、榮民之家等提供失智照護床數也只有一千二百多床，對比廿七萬失智者，黎世宏直言：「資源少得要死」。

失智症衛福部高齡化

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