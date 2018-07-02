70歲失智照顧93歲失智 「快沒命了」

2018-07-02 00:05 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ／台北報導



七十歲的白婉芝（右）照顧九十三歲的失智媽媽（左）多年，二年前她被診斷為輕度失智。 圖／伊甸基金會提供 分享 facebook

白婉芝這位七十歲的退休教師，當公教年改成為社會關注話題時，她的心思全放在九十三歲的失智母親身上；二年前她被診斷罹患輕度失智，「怎麼會這樣」？為了照顧母親，她勤做筆記、努力參與活動延緩退化，因為她不能倒，「不然媽媽怎麼辦？」

「我自己照顧媽媽也覺得快沒命了」，白婉芝說，她有孩子，但孩子有自己的生活，「我不要當討厭的老人」，未來當她和媽媽二人都認不出彼此時，母女會攜手一起住進安養中心，她說：「我已經登記預約好了」，只是不知這天何時會到來。

白婉芝「失智老老照顧」的案例，並非特例。天主教中華聖母社會福利慈善事業基金會調查，嘉義縣市去年服務的一千個失智症家庭，有四成八是失智老老照顧；台中市失智症共照中心執行長郭慈安也說，中心服務的對象，幾乎每月都有一件類似個案。

白婉芝的丈夫早逝，她獨自照顧失智媽媽，為了延緩媽媽失智症狀，她到處上失智症相關課程。沒想到二年前，她發現自己騎車返家常騎過頭、會突然迷失方向，事情老記不住，起床就忘了今天是幾號，理智告訴她「自己也可能失智」。

「沒想到我也確診失智了」，白婉芝說，檢查的結果讓她大受打擊，曾把自己封閉了大半年。但為了媽媽，她必須重新站起來，積極參加各種健康講座、讀書、找資料、參加團康活動，防止自己失智惡化，「我真的很努力，朋友都不相信我失智了。」

白婉芝維持正常生活軌道最重要的撇步之一，就是隨手筆記代辦事項，出門隨時用手機拍照記錄方向。接受採訪前她也做了筆記，一邊受訪一邊看筆記回答，但她做的筆記要一式三份，「因為我會忘了筆記擺哪了」。

白婉芝的媽媽雖可使用助行器行走，但雙腳無力常需攙扶。白婉芝說，她一人沒力氣扶著媽媽，再加上媽媽晚上常不睡覺曾跌跤，讓她每晚提心吊膽。

白婉芝說，照服員雖然一周只來三天，協助沐浴、家務、陪同就醫，但已能讓她稍作休息。她希望失智症居家照顧服務能更客製化，才符合使用者需求。