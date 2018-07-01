醫療分級下猛藥！大醫院門診不減量 健保就不給付

為落實轉診，減少門診量，健保署要求大型醫院七月起每年減少百分之二門診量，否則不給付健保費。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

今天起，習慣到大醫院看病的民眾，恐得面對醫師徵詢，願不願意轉到診所看病？這項變革是因健保署為落實轉診，要求區域級以上大型醫院，每年要減少百分之二、五年減少百分之十的門診量，否則不給付相關健保費。

對這項措施，醫界看法不一。有人認為「健保費斷頭」有助落實轉診，但上有政策下有對策，有臨床醫師直言，醫學中心門診減量「不可能」，有醫院曾評估，超量不給付的損失，低於減量的損失，寧可承擔受罰風險，也不願輕棄病人的收入，不排除只是消極配合。病患則擔心診所的醫療品質，對轉診新制似乎不太埋單。

醫改會則憂心，健保署僅要求門診減量，卻未規定減量對象是否為「初級照護病人」，若減掉的是複雜病症患者，病人掛號依然一號難求，建議健保署修正新制並公開各醫院減量輕症比率，才符合公平正義，保障病人權益。

國人喜歡到大醫院看病的現象存在多年，造成大醫院患者爆量，健保署近年陸續實施多項措施，包括提高大醫院就診費用、轉診有費用可減免，希望透過「獎懲」並用手段改善，但效果仍不好，健保署因此決定祭出「健保費斷頭」的強制性新制。

民眾最關心的是從大醫院轉到診所，就醫權益是否受影響？健保署表示，新措施是針對醫院而非病患，會把目標數字給醫院，醫院為避免「多做少領」，應該會願意配合。為配合政策，已有大醫院以減診措施來達到目標。此外，不論大醫院把病患轉給診所，或診所把患者轉給醫院，都有點值的獎勵，前者是五百點，後者是兩百五十點。醫院會想辦法勸說合適的病患同意轉到診所，但患者可自行決定到底要不要轉，權益不受影響。

健保署指出，雲嘉南地區為例，去年七到九月區域級以上醫院的門診量為一五九萬多人次，按照新規定，今年七到九月門診量就要減到約一五六萬人次，若有一季未達減量百分之二，就不給付相關健保費。

健保署表示，一○五年成立醫療分級推動小組以來，之前多用鼓勵性質，即道德理勸說，並沒有強制數字；這次首次提出數據要求，相信會有效果。

醫師表示，公立醫院可能願意配合，要私人醫院把病患讓人「很難」，之前轉診所以沒有什麼成效，是因為上有政策下有對策，醫師開出轉診單，私下卻告訴病患「不必轉也可以」，因為醫師有建議轉診，但病人不願意，健保署很難稽查真假。