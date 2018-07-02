36度！今明小心防曬

2018-07-02 00:12 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／台北報導



高溫持續，小心防曬。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

氣象局提醒，今明兩天全台高溫炎熱，大台北地區、宜蘭高溫上看卅六度，上午中南部有短暫雷雨、陣雨，不排除有大雨發生，今晚到明天上午雨勢才會漸緩，其餘各地則以午後陣雨為主，提醒民眾防曬，尤其考生、陪考家長當心中暑。

氣象局預報員陳伊秀表示，今明兩天大台北地區、宜蘭高溫可能到卅五、卅六度，其他地區也有卅二到卅五度。

至於輕度颱風巴比侖持續往北行，預計之後會到韓國、日本一帶，今天北部海面、東半部海面要注意長浪。