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36度！今明小心防曬

2018-07-02 00:12聯合報 記者董俞佳／台北報導

高溫持續，小心防曬。 圖／聯合報系資料照片
高溫持續，小心防曬。 圖／聯合報系資料照片
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氣象局提醒，今明兩天全台高溫炎熱，大台北地區、宜蘭高溫上看卅六度，上午中南部有短暫雷雨、陣雨，不排除有大雨發生，今晚到明天上午雨勢才會漸緩，其餘各地則以午後陣雨為主，提醒民眾防曬，尤其考生、陪考家長當心中暑。

氣象局預報員陳伊秀表示，今明兩天大台北地區、宜蘭高溫可能到卅五、卅六度，其他地區也有卅二到卅五度。

至於輕度颱風巴比侖持續往北行，預計之後會到韓國、日本一帶，今天北部海面、東半部海面要注意長浪。

高溫氣象局防曬

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