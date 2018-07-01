健保新制要求醫院減門診量 醫改會憂「減錯人」

2018-07-01 22:10 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



台南醫療大聯盟上午在成大成立，鼓勵民眾落實分級醫療。記者修瑞瑩／攝影 分享 facebook

為落實分級醫療，健保署自7月起要求區域級以上醫院門診量年減2%。但醫改會憂心，健保署僅要求門診減量，卻未規定減量對象是否為「初級照護病人」，若減掉的是複雜病症患者，病人掛號依然一號難求，建議健保署修正新制，不然就要公開各醫院的減量輕症比例，才符合公平正義，保障病人權益。

醫改會副執行長朱顯光說，二代健保研商之初，即認為醫院的住院急診和門診量合理比例為65比35，也就是醫院申報給付1000萬，650萬應是來自住院和急診。但是，目前各大醫院的住院急診和門診量比例全是倒過來的。

朱顯光指出，為了找出比例失調原因，醫改會分析過去健保資料，發現醫學中心收治100名病人，其中有15人都是輕症患者，其實診所即可提供醫療照護。

但醫師看輕症病人只要3到5分鐘，看複雜共病患者卻可能要30分鐘。朱顯光說，若每個診的給付都相同，照護輕症患者等同醫院「金雞母」，服務愈多、給付愈多。

朱顯光認為，新制要求醫院「通減」門診量2%太粗糙，當醫院減錯人，無法達到分級醫療目的。建議修正新制，規定減量對象應為輕症病人，不然就是公布各大醫院門診減量的對象，輕症病人有多少，避免有醫院投機取巧。

健保署長李伯璋說，新制確實未要求門診減量對象，他也相信可能會有「壞蛋」，但各醫院主導分級醫療的負責人理念一致，均考量病人最大利益，以下轉輕症及穩定慢性病患為主。

李伯璋說，以台北榮總及林口長庚雙向轉診為例，整合社區基層診所，讓輕症病人下轉至診所，診所也上轉複雜個案，醫院則提供掛號保留號。他也呼籲民眾，要相信厝邊診所好醫師，不必擠往大醫院，落實分級醫療，看病也方便。