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獨／70歲失智婦顧93歲失智母 事事必須靠三份筆記

獨／70歲失智婦顧93歲失智母 事事必須靠三份筆記

2018-07-01 22:05聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

白婉芝(右)每天會提醒自己，撥給媽媽(左)一顆她最愛的金桔仔糖吃。　圖／伊甸基金...
白婉芝(右)每天會提醒自己，撥給媽媽(左)一顆她最愛的金桔仔糖吃。　圖／伊甸基金會提供
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70歲退休教師白婉芝照顧93歲的中重度失智母親多年，二年前卻發現事情忘得快，就醫確診輕度失智，當下反應是「怎麼會？」她封閉哭泣半年，但為了維持母女生活，勤做筆記提醒自己生活大小事，也努力參與活動延緩退化，「我不能倒，不然媽媽怎麼辦？」

高齡社會無可避免老老照顧，失智老老照顧也所在多有，伊甸基金會4年前提供白媽媽居家服務不久，發現照顧白媽媽的白婉芝也失智了。

白婉芝說，她丈夫早逝，獨自照顧失智媽媽，為了幫媽媽延緩失智，到處上失智症相關課程。沒想到2年前開始，騎車返家會騎過頭，會突然迷失方向，事情老記不住，起床就忘了幾月幾日，警覺自己也可能失智，跑去找醫師檢查。

「沒想到我也確診了。」白婉芝說，她因大受打擊，曾把自己封閉起來，但為了媽媽，她站了起來，積極參加各種健康講座、研讀書籍、找資料、參加團康活動，防止失智惡化。「我真的很努力，連周遭朋友也不相信我失智了。」

白婉芝維持正常生活軌道的撇步之一，就是學到隨手筆記代辦事項，出門隨時用手機拍照記錄方向。她接受記者採訪之前也是做好筆記，一邊受訪一邊看筆記回答，但她做的筆記要一式三份，「因為我會忘了筆記擺去哪。」

不過，白媽媽雖然使用ㄇ型拐杖行走，但雙腳無力常需攙扶。白婉芝說，她一人沒力氣扶著媽媽，再加上媽媽晚上常不睡覺，曾有一晚還跌了跤，使她擔心到長期睡不好，其實還是過得很辛苦，醫師也曾問她要不要吃焦慮症藥物。

「多虧現在有申請居家服務，幫我很大的忙。」白婉芝說，照服員雖然一周只有3天來協助餐食照顧、沐浴、洗頭、家務、陪同就醫，但已能讓她稍作休息。

只是有時照服員勸媽媽洗澡就耗了老半天，最後只剩5分鐘時間服務，澡沒洗好。白婉芝說，她希望未來失智症居家照顧服務能更客製化，才能符合使用者需求。

白婉芝說，她有孩子，但孩子有自己的生活，不想麻煩孩子，「我自己照顧媽媽也覺得快沒命了，希望不要當討厭的老人」。未來當她和媽媽二人都認不出彼此了，母女會攜手一起住進陽明山上的老人安養中心，「我已經登記預約好了。」

白婉芝怕忘事，總會隨手記下待辦事項，筆記一式三份。　圖／伊甸基金會提供
白婉芝怕忘事，總會隨手記下待辦事項，筆記一式三份。　圖／伊甸基金會提供
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失智症照服員醫師

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