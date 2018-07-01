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獨／70歲失智婦顧93歲失智母 事事必須靠三份筆記

獨／失智老老照顧增加 照顧資源卻供不應求

2018-07-01 22:05聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

專家指出，高齡化嚴重的農業縣市，失智老老照顧會愈來愈普遍。圖為輕度失智者白婉芝(...
專家指出，高齡化嚴重的農業縣市，失智老老照顧會愈來愈普遍。圖為輕度失智者白婉芝(右)和中重度失智母親(左)的平日互動情形。 圖/伊甸基金會提供
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天主教中華聖母社會福利慈善事業基金會調查，嘉義縣市去年服務的1000個失智症家庭，即有48%是失智老老照顧家庭。專家表示，失智症照顧支持服務量不足，照護床位數更只有1000多床，服務供不應求，呼籲衛福部除了提升前端確診率，也應提升後端照顧力。

天主教中華聖母社福慈善事業基金會執行長黎世宏說，該會去年針對嘉義縣市服務的失智症個案進行調查，發現1000個家庭中，有48%是失智老老照顧家庭，以失智老夫老妻互相照顧占大宗，其次即是失智老子女照顧失智老父母。

台中市失智症共照中心執行長郭慈安也說，該中心去年開始服務後，工作人員除了揪出潛在失智長輩同時，也經常發現該長輩的配偶疑似失智，幾乎每月發現1件類似個案。

台灣失智症協會理事長賴德仁分析，這和小家庭結構有關，愈來愈多老人僅和配偶同住，當失智者的照顧配偶也老了、腦部出現退化，就變成失智老人照顧失智老人。另失智可能遺傳，照顧失智長輩的子女，未來也可能換他們失智。

黎世宏指出，失智症照護時間比一般疾病多1到2倍，承受的壓力也高約2倍，這麼難照顧的疾病，卻是由老人照顧，特別是高齡化嚴重的農業縣市，失智老老照顧絕對會愈來愈普遍。

衛福部今年頒布失智症政策綱領２.０，想藉提升失智症確診率以即時提供服務。但黎世宏強調，這是前端揪出失智症黑數方法，但實務上缺的是直接照顧資源。

檢視衛福部去年統計資料，認知促進學堂、互助家庭、失智症社區服務據點共只有102處，失智型日照中心僅30家，團體家屋、失智專區、護理之家、榮民之家等提供失智照護床數也只有1293床，對比27萬失智者，黎世宏直言：「資源少得要死。」

黎世宏認為，政府除了培養更多專業人力與人才，更應鼓勵業者投入失智症照護，該會擬建失智症複合式照顧機構，光是取得土地就花了一段時間，設置設施設備就要花6000萬元，政府補助僅200萬，並非每人都願意做。

當家庭出現失智老老照顧情形，到底該怎麼辦？郭慈安建議，除了提升社區友善環境，民眾也要掌握失智階段以維持功能，例如輕度失智者可建立一周生活行事曆，按著行事曆走，坊間已有很多科技產品可協助失智者管理時間。

此外，民眾也要了解政府服務能提供怎麼樣的輔助，例如居家失智安全看視及環境改善服務，例如廚房改用電磁爐，浴室改用電熱器等，或用環境顏色對比，讓失智者找得到動線，方便自立生活。

賴德仁強調，民眾也別忘了運用資源，包括撥打1966長照專線，或是撥打0800-474580失智專線，由專人提供協助、轉介服務。

衛福部去年統計資料和27萬失智者對比，資源供不應求。　圖／衛福部提供
衛福部去年統計資料和27萬失智者對比，資源供不應求。　圖／衛福部提供
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失智症衛福部

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