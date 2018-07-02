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「命運多舛的絕世美女」 阿里山森鐵即將驚豔國際？

2018-07-02 10:00聯合報 本報記者謝恩得王慧瑛

阿里山森林火車。 圖／嘉義林區管理處提供
阿里山森林火車。 圖／嘉義林區管理處提供
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阿里山森林鐵路像命運多舛的絕世美女，走過106年歲月，現終於迎來最受重視的目光。」林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處長黃妙修，感性地描述這條台灣唯一的森林鐵路，期許未來成為台灣之光。

●運木材的小火車 百年後變身觀光嬌點

1912年12月25日，首班阿里山森林火車從北門驛發車到二萬坪運木材；百餘年來，這條鐵道從林業運輸轉為觀光路線。

回顧這條鐵路的歷史。1912年12月，阿里山鐡路嘉義至二萬平段正式通車，全長66.6公里。1914年，該路線延伸至沼平（今阿里山舊站），該鐵路主線宣告完工。1915年，路線再度延伸至石猴，其延伸路段稱「眠月線」。1918年 ，阿里山鐵路開始辦理客運業務。

走過百年風華，阿里山森林鐵路是台灣唯一仍在營運的高山林業鐵路，營運目標由運材轉變...
走過百年風華，阿里山森林鐵路是台灣唯一仍在營運的高山林業鐵路，營運目標由運材轉變為客運為主，並發展為高山觀光鐵路列車。 圖／賴國華提供
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阿里山森林鐵路今年106歲了，是台灣唯一仍在營運的高山林業鐵路。開發初期純以運材為主，也是早期山地居民上、下山及運輸生活物資的主要工具。近年來因應觀光旅遊發展，自民國51年起，以柴油車取代蒸汽動力機車，由運材轉變為客運為主，並發展為高山觀光鐵路列車。

●2015杜鵑颱風 讓國寶級登山鐵道毀容

阿里山森林鐵路因林業而生，嘉義市也因林業製材群聚而成為林業城市，除製材所林立外，嘉義火車站到北門站、文化中心附近還保有許多產業遺址。

曾是知名景點的眠月線，因崩塌嚴重修復遙遙無期。 圖／嘉義林區管理處提供
曾是知名景點的眠月線，因崩塌嚴重修復遙遙無期。 圖／嘉義林區管理處提供
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通車一世紀的阿里山森林鐵路是珍貴的文資瑰寶，主線十字路到二萬坪之間軌道，2015年杜鵑颱風中沖毀，農委會主委林聰賢去年12月底為這條國寶級登山鐵道慶生時，許願全線在2020年前盡快通車，且登錄世界文化遺產。林聰賢談到，阿里山森林鐵路沿線海拔31公尺至2451公尺，從熱帶、亞熱帶一路爬升到溫帶，沿線林相、生態迷人，是珍貴的林業文化資產。

●林務局接回親女兒 往世界文化遺產邁進

不只農委會，地方對這條國寶級鐵路也充滿情感與期待，但今年初脫軌狀況頻傳，重創形象，畢竟運輸業最重要的是安全，有安全才能談服務品質。

6月28日，暫停3個多月的森鐵復駛，未來如何突破、創新、升級，擦亮這塊百年招牌，各界都在看。畢竟軌道事業易生難養，每逢天災損毀，維護不易，營運成本高，如何在維護文化資產和營運現實間取得平衡，考驗營運團隊的能力與智慧。

走過百年風華，阿里山森林鐵路是台灣唯一仍在營運的高山林業鐵路，營運目標由運材轉變...
走過百年風華，阿里山森林鐵路是台灣唯一仍在營運的高山林業鐵路，營運目標由運材轉變為客運為主，並發展為高山觀光鐵路列車。 圖／賴國華提供
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林務局從台鐵手中將阿里山林業鐵路收回自營，並成立「阿里山林業鐵路及文化資產管理處」，專責掌理阿里山林業鐵路維運及相關文化資產保存與活化，有人員、有預算後，前景可期。

●華麗轉身再出發 新制服秀出新氣象

嘉義縣副縣長吳芳銘說，文化資產不能只靠保存，還要靠民眾認知價值觀念的認同和行銷，才能讓民眾更有感，有認同才會回饋到保存。曾提醒林管處、台鐵局，應該取經國外鐵道的經營模式，多加開郵輪式列車和觀光區間列車的班次，透過結合區段的鐵路設計工法和社區文化，設計各種不同主題的遊程提供體驗，深化價值行銷和認同。

嘉義市長涂醒哲指出，嘉義市是林業首都，也是森鐵起點，阿里山森林鐵路過去是將木頭運下山，如今功能轉型為把人運上山，沿線的生物多樣性等優勢，是發展生態旅遊一大利多。

阿里山林業鐵路司機員、列車長、票務員等當模特兒，著煥然一新制服亮相，象徵新時代新...
阿里山林業鐵路司機員、列車長、票務員等當模特兒，著煥然一新制服亮相，象徵新時代新氣象。 記者王慧瑛／攝影
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林務局長林華慶以「華麗轉身」形容森鐵經營權從台鐵局交回林務局，他看好，阿里山林業鐵路潛力十足，華麗轉身再出發，將成為世界知名的文化資產與觀光景點。

揭牌典禮中的亮點是展示林鐵及文資處首款新制服，阿里山林業鐵路司機員、列車長、票務員等當模特兒，著煥然一新制服亮相，象徵新時代新氣象。

●暑假來趟輕旅行 聽森鐵說故事吧！

制服由實踐大學設計學系團隊為林鐵人量身打造，採大地色系，展現「森林系林鐵人」內涵，巧妙納入林鐵車頭V字及車廂色系等元素，制服胸前「V字」以林鐵的柴油車頭為原型，依工作類別分設「黑、紅、綠」色系，領口有各組別的象徵性可愛圖標，展現親和力，也提升辨識度。

走過百年風華，阿里山森林鐵路是台灣唯一仍在營運的高山林業鐵路，營運目標由運材轉變...
走過百年風華，阿里山森林鐵路是台灣唯一仍在營運的高山林業鐵路，營運目標由運材轉變為客運為主，並發展為高山觀光鐵路列車。 圖／賴國華提供
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在車廂隔著車窗看景色掠過，搭火車是最舒心的旅行方式，阿里山鐵路沿線每個車站各有特色，歷史與人文重量感兼具的森林鐵道，具有一聲不吭卻能說故事的本事，軟實力雄厚。目前正值暑假，想安排一趟森鐵輕旅行嗎？現在正是時候，出發吧！

◎阿里山火車二三事

●阿里山火車目前主線從嘉義站到阿里山鄉十字路車站（經奮起湖站），因颱風中斷還無法通車到阿里山站。目前每天有一班列車「阿里山號」（對號）上山和下山（嘉義到奮起湖），假日和周六日會加開阿里山號（到奮起湖）和中興號（不對號，到十字路）各一班。

另外，還有每天還有兩班體驗式列車（周六日再增開兩班），從嘉義到北門車站，可遊覽北門站和車庫園區。

阿里山號票價從嘉義到奮起湖384元，到十字路459元。

另外，阿里山森林遊樂園還有祝山線（看日出）、神木線和沼平線（單程100至150元），穿梭森林間，是阿里山之旅的熱門路線。

相關資訊參考https://www.railway.gov.tw/Alishan-tw/index.aspx?sn=18065&n=20641

郵輪式列車許多行程叫好又叫座。 記者謝恩得／攝影
郵輪式列車許多行程叫好又叫座。 記者謝恩得／攝影
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●郵輪式列車

台鐵局從民國103年接管阿里山火車，開啟郵輪式列車，每季換不同主題，其中和阿里山火車相關的最受歡迎，尤其搭配阿里山之字型上山的火車碰壁，一年只有元旦日出活動停靠一次的對高岳站等行程，都曾創造出爆滿秒殺的人潮。

●沿線特色車站

北門站：阿里山火車的正宗起點，保留原始木造車站風光。

北門驛是「林鐵四大木造車站」之一，保留典型日式車站風貌。 圖／嘉義林區管理處提供
北門驛是「林鐵四大木造車站」之一，保留典型日式車站風貌。 圖／嘉義林區管理處提供
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竹崎站：登山起點，有三角線鐵道，早期火車頭在這裡調換位置，由在最前拉車廂，改為火車頭在最後推列車上山。

獨立山站：知名的獨立山步道。

梨園寮站：唯一沒有公路抵達的車站，目前是賞螢新景點，可以從梅山鄉太興村開山路，再走一小段到達。

水社寮站：火車進出依地勢出現馬蹄型的特色場站，舊山洞成蝙蝠保留區。

奮起湖站：阿里山火車全線最大的中繼站，知名觀光名勝景點。

奮起湖的肖楠母樹林。 圖／嘉義林區管理處提供
奮起湖的肖楠母樹林。 圖／嘉義林區管理處提供
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多林站：原是鄒族一個小部落，原名「哆囉嘕」，鄒語是茂密森林意思，是鐵道迷祕境中的祕境車站，也是圓弧型鐵道的場站。

十字路站：最靠近台18線阿里山公路的迷人小站，因阿里山公路和產業林道交叉稱十字路，早年是伐木重要地區。

十字路車站。 圖／嘉義林區管理處提供
十字路車站。 圖／嘉義林區管理處提供
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二萬坪站：另一個圓弧型鐵道進出車站，也是竹崎站之外，另設有三角線的車站，如今是看雲海、夕陽，被稱美景最美車站。

祝山站：特地保留全台少見優美弧線月台的車站。

祝山站保留全台少見的弧線型月台。 記者謝恩得／攝影
祝山站保留全台少見的弧線型月台。 記者謝恩得／攝影
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對高岳站：一年只在元旦日出活動停靠一次，因著郵輪式讓遊客親近的高山車站。

森鐵阿里山

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