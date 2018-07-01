高雄出發也行！台灣虎航高雄飛名古屋定期包機首航

2018-07-01 19:23 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



南部鄉親想要到名古屋玩，不用再到桃園搭機！台灣虎航即日起推出高雄出發第6條國際航線高雄-名古屋包機啟航，也是高雄唯一直航名古屋的航空業者。台灣虎航表示，初期預計每周營運二班，分別是周四及日，下午1點20分從高雄小港機場出發、傍晚6點25分從名古屋中部機場出發。

名古屋位於本州中央，為中部地區的中心城市，市區內各個主要景點可以見證名古屋悠久歷史，也可以看到近代產業發展，還有獨有的紅味噌美食，可盡情滿足味蕾。此外，交通相當方便，搭乘昇龍道巴士周遊券，從中部機場一路向北至岐阜、高山、白川鄉、金澤、松本、馬龍等地，包含3天、5天等效期可選擇，一次玩遍中部及北陸地區。

為了慶祝台灣虎航高雄飛名古屋定期包機航線首航，台灣虎航於首航日（7/1）在高雄國際機場候機室進行首航儀式，同時針對搭乘搭乘定期包機首航航班旅客，皆贈送台灣虎航首航明信片，另在中部機場吉祥物也會在中部機場接機，迎接首航班機旅客造訪。此外，會贈送名古屋導覽手冊、紀念筆、資料夾等限量紀念品給首航旅客。