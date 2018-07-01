親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

中研院院士晚宴三院長同桌 管中閔吳茂昆未出席

核廢料無解所以很貴？核四前廠長：蔡總統您真的錯了

高雄出發也行！台灣虎航高雄飛名古屋定期包機首航

2018-07-01 19:23聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

南部鄉親想要到名古屋玩，不用再到桃園搭機！台灣虎航即日起推出高雄出發第6條國際航線高雄-名古屋包機啟航，也是高雄唯一直航名古屋的航空業者。台灣虎航表示，初期預計每周營運二班，分別是周四及日，下午1點20分從高雄小港機場出發、傍晚6點25分從名古屋中部機場出發。

名古屋位於本州中央，為中部地區的中心城市，市區內各個主要景點可以見證名古屋悠久歷史，也可以看到近代產業發展，還有獨有的紅味噌美食，可盡情滿足味蕾。此外，交通相當方便，搭乘昇龍道巴士周遊券，從中部機場一路向北至岐阜、高山、白川鄉、金澤、松本、馬龍等地，包含3天、5天等效期可選擇，一次玩遍中部及北陸地區。

為了慶祝台灣虎航高雄飛名古屋定期包機航線首航，台灣虎航於首航日（7/1）在高雄國際機場候機室進行首航儀式，同時針對搭乘搭乘定期包機首航航班旅客，皆贈送台灣虎航首航明信片，另在中部機場吉祥物也會在中部機場接機，迎接首航班機旅客造訪。此外，會贈送名古屋導覽手冊、紀念筆、資料夾等限量紀念品給首航旅客。

台灣虎航表示，高雄飛名古屋定期包機航線，開航初期每周營運二班，分別是周四及周日，去程航班編號IT8268下午1點20分從高雄機場起飛，回程航班編號IT8269下午6點25分從名古屋中部機場起飛。

台灣虎航在高雄機場內舉辦開航儀式。圖／台灣虎航提供
台灣虎航在高雄機場內舉辦開航儀式。圖／台灣虎航提供
分享
台灣虎航即日起推出高雄出發第6條國際航線高雄-名古屋包機啟航，也是高雄唯一直航名...
台灣虎航即日起推出高雄出發第6條國際航線高雄-名古屋包機啟航，也是高雄唯一直航名古屋的航空業者。圖／台灣虎航提供
分享

台灣虎航名古屋小港機場

相關新聞

影／大考生注意！北部恐高溫36度 中南部需帶雨具

2018-07-01 18:03

桃機電走道故障冒煙 4離境航班受影響

2018-07-01 16:25

日本購物退稅新制今上路 不分商品滿5千日圓就退！

2018-07-01 17:32

勤洗手、打掃居家 能降低傢俱阻燃劑危害

2018-07-01 16:51

「企鵝家族」園遊會 病友笑打節拍

2018-07-01 18:24

長榮航空歡慶27周年 開航泰國清邁航線

2018-07-01 17:34

推社區藥局服務 藥師嘉年華風宣導

2018-07-01 17:32

樂高嘉年華搶先開賣Bugatti 幫你圓千萬跑車夢

2018-07-01 17:26

巴比倫往琉球北走 颱風不影響台灣

2018-07-01 16:54

台灣虎航今闢新航班 高雄唯一直飛名古屋

2018-07-01 14:39

台中統計上半年PM2.5與紫爆天數 雙創8年新低

2018-07-01 14:26

台中南投嘉義雲林豪雨特報！ 慎防短時強降雨

2018-07-01 14:20

明後兩天依舊熱！ 要注意防曬防中暑

2018-07-01 14:00

長榮航搶攻南向 台北－清邁首航

2018-07-01 13:31

影／供需吃緊油價攀升 本周汽、柴油漲4角

2018-07-01 13:09

影／長榮航空27周年慶 首航泰國清邁

2018-07-01 12:59

捷星日地勤超收？ 官網：手提行李限2件總重7公斤

2018-07-01 12:56

國內汽、柴油價格 明日起各調漲0.4元

2018-07-01 12:15

台中以南、北部山區大雨特報！ 13縣市注意雷擊強風

2018-07-01 12:09

台鐵秋冬季郵輪列車 一覽台灣鐵道景點

2018-07-01 12:07

107年大學指考物理科試題與解答(含非選)

2018-07-01 11:50

推向國際 台灣精品熱氣球台東啟航

2018-07-01 11:34

秋冬旅遊 臺鐵局嚴選二天一夜郵輪式列車

2018-07-01 11:32

緬甸受災戶發起「米撲滿」 每月回收1.1噸米助貧戶

2018-07-01 10:43

指考三天慎防午後大雨 雙北恐飆36度高溫

2018-07-01 09:47

影／函館夜景秘境 但為牠值得白天來

2018-07-01 08:08

「巨流河」十年召喚…為何沒拍電影？齊邦媛：那不是烽火愛情

2018-07-01 08:00

中市毛小孩要打免費狂犬病疫苗 快看這裡

2018-07-01 07:54

切除甲狀腺 經口內視鏡不留疤

2018-07-01 07:22

肋骨骨折 要不要開刀？

2018-07-01 07:22

彈性襪防靜脈曲張 不必穿到腰、不要穿上床

2018-07-01 07:22

久站、久坐、老化…靜脈壓力大 扭成小蚯蚓

2018-07-01 07:22

嚴重靜脈曲張 手術可根治，復發機率低

2018-07-01 07:22

彰化以南7縣市大雨特報！ 吳德榮：巴比侖撲向琉球

2018-07-01 06:18

海外網購實名認證 9月21日上路

2018-07-01 01:02

「洄瀾之心」首航 滿座旅客抵花蓮

2018-07-01 01:02

「打折打到快骨折」旅宿業優惠搶客 快撿便宜

2018-07-01 01:02

中國附醫爆洗腎接錯管…重大病安 擬強制通報

2018-07-01 00:50

打錯針、開錯刀 「鼓勵通報 才能改善問題」

2018-07-01 00:39
看更多

熱門文章

一句「聘金多少」婚事告吹 小資男嘆：在賣女兒嗎？

2018-07-01 10:00

「打折打到快骨折」旅宿業優惠搶客 快撿便宜

2018-07-01 01:02

病人藏愛滋病史 醫怒：開刀完才知

2018-07-01 00:39

彰化以南7縣市大雨特報！ 吳德榮：巴比侖撲向琉球

2018-07-01 06:18

殺破狼周運勢／白羊座桃花旺盛 雙子工作可望調薪

2018-07-01 00:00

行房6大禁忌 當心讓男伴從閃電鳥變急凍鳥

2018-06-30 20:19

守口如瓶裝神祕？談戀愛也不想公開的4個生肖

2018-07-01 08:00

「巨流河」十年召喚…為何沒拍電影？齊邦媛：那不是烽火愛情

2018-07-01 08:00

妳也中鏢了嗎？ 醫師說這些女性最易靜脈曲張

2018-06-30 20:01

日本購物退稅新制今上路 不分商品滿5千日圓就退！

2018-07-01 17:32

台中以南、北部山區大雨特報！ 13縣市注意雷擊強風

2018-07-01 12:09

「洄瀾之心」首航 滿座旅客抵花蓮

2018-07-01 01:02

捷星日地勤超收？ 官網：手提行李限2件總重7公斤

2018-07-01 12:56

影／函館夜景秘境 但為牠值得白天來

2018-07-01 08:08

出國旅伴要慎選！ 碰上5種顧人怨類型「太掃興」

2018-06-30 07:30

應由醫療端主動　疾管署：不應苛責愛滋感染者不作為

2018-06-30 23:31

成長8%！台灣旅客5月赴日破44萬人次　排名第3

2018-07-01 00:21

桃機電走道故障冒煙 4離境航班受影響

2018-07-01 16:25

台中統計上半年PM2.5與紫爆天數 雙創8年新低

2018-07-01 14:26

海外網購實名認證 9月21日上路

2018-07-01 01:02

七旬嬤不理靜脈曲張 竟讓她雙腳潰爛

2018-06-30 20:09

蔡依林性感潮穿GZD 女神卡卡這雙是凶器吧

2018-07-01 13:12

嚴重靜脈曲張 手術可根治，復發機率低

2018-07-01 07:22

台灣虎航今闢新航班 高雄唯一直飛名古屋

2018-07-01 14:39

巴比倫往琉球北走 颱風不影響台灣

2018-07-01 16:54

影／中國附醫洗腎誤接自來水 衛生局下午稽查

2018-06-30 23:09

萬麗酒店插旗士林 徵才百人月薪最高7萬

2018-07-01 17:27

國內汽、柴油價格 明日起各調漲0.4元

2018-07-01 12:15

糖尿病注射胰島素會失明！？ 食藥署：沒這兒事

2018-06-30 19:49

限3天！Amaronis披薩7/3起吃到飽399

2018-07-01 12:08

病安事件頻傳 醫改會為病人喊冤

2018-06-30 23:38

再爆洗腎接錯管 衛福部：列評鑑重點

2018-07-01 00:39

秋冬旅遊 臺鐵局嚴選二天一夜郵輪式列車

2018-07-01 11:32

今彩539第107156期開獎

2018-06-30 21:02

影／長榮航空27周年慶 首航泰國清邁

2018-07-01 12:59

台中南投嘉義雲林豪雨特報！ 慎防短時強降雨

2018-07-01 14:20

影／供需吃緊油價攀升 本周汽、柴油漲4角

2018-07-01 13:09

指考三天慎防午後大雨 雙北恐飆36度高溫

2018-07-01 09:47

中國附醫爆洗腎接錯管…重大病安 擬強制通報

2018-07-01 00:50

金門家樂福開幕 烤雞5分鐘搶光

2018-06-30 23:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top