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國泰航空A350-1000型新機首飛桃園

2018-07-01 19:17聯合報系攝影中心 記者陳嘉寧╱即時報導

國泰航空公司全新A350-1000型客機，1日下午首度執行商業飛行任務，由香港飛抵桃園機場

這架機身編號B-LXA的A350-1000型客機，是空中巴士集團生產的第2架同型機，國泰航空於6月19日在法國土魯斯空中巴士總部接收，次日飛回香港展開整備。1日下午執行CX-484班機飛航任務，傍晚5時27分降落桃園機場，加油整理後隨即以CX-485航班飛回香港。

國泰航空公司共訂購20架A350-1000型客機，預定今年接收8架，剩餘12架於2021年全部接收完畢。新機配置3個艙等座位，商務艙有46個座位，特選經濟艙32個座位，經濟艙256個座位，總載客數334人，較A350-900型機多載54名乘客。

A350-1000型客機最大航程1萬4800公里，適合飛航越洋直飛航點。依據國泰航空的規劃，初期飛航桃園及其他亞洲航點，9月15日起飛越洋航線，第1站從香港直飛美國首府華盛頓，接著飛航歐洲馬德里、阿姆斯特丹、曼徹斯特、蘇黎世等航點，未來將成為國泰越洋航線主力機種之一。

國泰航空的空中巴士A350-1000型客機裝備新式娛樂系統，LED照明燈光，機艙寧靜度較舊型機提升50%。飛行途中機艙加壓保持6000呎或以下高度氣壓，客艙增加氧氣供應，濕度維持20%，減少旅客的疲倦感，提升長途飛行舒適度。

國泰航空公司全新A350-1000型客機，1日下午首度執行商業飛行任務，由香港飛...
國泰航空公司全新A350-1000型客機，1日下午首度執行商業飛行任務，由香港飛抵桃園機場。記者陳嘉寧／攝影
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國泰航空公司全新A350-1000型客機，1日下午首度執行商業飛行任務，由香港飛...
國泰航空公司全新A350-1000型客機，1日下午首度執行商業飛行任務，由香港飛抵桃園機場。記者陳嘉寧／攝影
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國泰航空香港桃園機場

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