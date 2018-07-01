國泰航空A350-1000型新機首飛桃園

2018-07-01 19:17 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



國泰航空公司全新A350-1000型客機，1日下午首度執行商業飛行任務，由香港飛抵桃園機場。

這架機身編號B-LXA的A350-1000型客機，是空中巴士集團生產的第2架同型機，國泰航空於6月19日在法國土魯斯空中巴士總部接收，次日飛回香港展開整備。1日下午執行CX-484班機飛航任務，傍晚5時27分降落桃園機場，加油整理後隨即以CX-485航班飛回香港。

國泰航空公司共訂購20架A350-1000型客機，預定今年接收8架，剩餘12架於2021年全部接收完畢。新機配置3個艙等座位，商務艙有46個座位，特選經濟艙32個座位，經濟艙256個座位，總載客數334人，較A350-900型機多載54名乘客。

A350-1000型客機最大航程1萬4800公里，適合飛航越洋直飛航點。依據國泰航空的規劃，初期飛航桃園及其他亞洲航點，9月15日起飛越洋航線，第1站從香港直飛美國首府華盛頓，接著飛航歐洲馬德里、阿姆斯特丹、曼徹斯特、蘇黎世等航點，未來將成為國泰越洋航線主力機種之一。