長榮航空首航清邁 童振源率台商歡迎

2018-07-01 19:49 中央社 清邁1日專電



長榮航空公司今天首航泰國清邁，中華民國駐泰國經濟文化辦事處代表童振源率領旅泰台商和僑胞在機場歡迎。

童振源今天表示，泰國北部的清邁是泰國第2大城，觀光資源豐富，非常樂見台北與清邁的開航，這不但便利泰北的台灣鄉親和台商，也擴大泰國來台觀光客源，促進並深化台泰間經貿交流及合作。

長榮航空總經理孫嘉明在受訪時表示，今天是長榮開航27週年的紀念日，順利開啟清邁航線對長榮航空來說別具意義；飛曼谷及清邁航班可銜接自北美主要城市飛抵台灣桃園機場的航班，吸引北美地區旅客到台灣及泰國旅遊觀光。

搭乘首航班機抵達清邁的台灣旅客中有名高齡90歲的陳姓阿嬤表示，在家人陪伴下來泰北旅遊6天，非常開心，想要去看長頸族文化村。

童振源及泰國台商總會會長劉樹添、副總會長郭修敏及泰北台商聯誼會會長程日德等台灣鄉親數十人到機場歡迎台灣旅客。

台北清邁直飛航線在2016年11月22日復興航空公司宣布停航後中斷，往來台北與清邁間的旅客多由曼谷轉機。今天起長榮航空自桃園國際機場直飛清邁，每天一班。

中華民國政府試辦對泰國普通護照免簽證入境，從2016年8月到今年7月31日，給予泰國國民來台灣30天免簽證待遇。行政院近日認為試辦成效良好，將再續辦一年。