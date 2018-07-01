全國首例醫療資料捐贈 大數據找出風險評估

2018-07-01 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



竹科人李道霖前年頸椎開刀，赫然發現自己是先天頸椎管徑過窄，卻當二十年的低頭族，差點全身癱瘓，讓他人生轉向，離開近30年的科技業，投身在醫療產業，推動「醫療資料捐贈」的醫療公益，今天促成全國捐贈首例。

李道霖長期推動器官捐贈意願登錄，他與胞弟都是慈濟的骨髓捐贈者，父親過世前，也親筆簽下大體捐贈同意書。他指出，台灣醫療公益，目前有捐血、骨髓捐贈、器官捐贈、病理解剖及大體捐贈，醫療資料捐贈在台灣是第一次。

他發現，竹科不少高階主管花錢做健檢，甚是有公司每年出錢供員工做檢查，卻無法完全早期發現、早期預防，直到自己生一場大病後，以及有竹科朋友在端午節時突然過世，他指出現今AI大數據夯，若能透過大數據做風險評估，找出其趨勢，就能幫助更多人早期發現徵兆。

他舉例，一般健檢報告，通常是已經是「紅字」，才會注意到身體異常，但其實每年當數據逐漸增加，就代表有其風險，從醫學統計的角度來看，它已能顯示出趨勢與結構，若發現早期徵兆後，可透過醫療、運動、飲食等介入，就可阻斷或延遲疾病的發生。

李道霖的理念獲得支持，首位捐贈的民眾鄭粧，罹患血液罕見疾病，今年六月過世，她生前熱心公益、過世當天就大體捐贈，李道霖與鄭粧家屬溝通，希望透過她過往的就醫紀錄與健檢資料，對之後類似的疾病，提供早期預警的數據評估。鄭粧的家人則說，「活著的時候認真做，時間到了，能留的能用的給需要的人」。

「醫療公益可以救人！」李道霖說明，日本千葉市政府將市民健檢結果進行大數據分析，篩選出慢性病高風險的市民，提供運動及飲食等健康指導及服務轉介，這項措施幫助民眾，進而減少醫療支出。