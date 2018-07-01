虎航高雄第6條航線！高雄—名古屋今開航

2018-07-01 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



台灣虎航今天開航高雄—名古屋定期包機航線，這也是台灣虎航自高雄出發的第6條航線、第5條日本航線，也成為高雄唯一提供直航名古屋的航空業者，開航初期每周四及周日營運，去程下午1時20分從高雄機場起飛，回程下午6時25分從名古屋中部機場起飛。

日本名古屋位於本州的中央，也是中部地區的中心城市，走訪市區內的各主要觀光景點，可見證名古屋的悠久歷史，亦可看見近代產業的發展；名古屋及周邊地區獨有的紅味噌，也廣泛應用於在地美食中。此外，「昇龍道巴士周遊券」也帶給外籍觀光客便利，從中部機場開始一路向北連結，至岐阜、高山、白川鄉、金澤、松本、馬龍等地，三天及五天的效期廣受旅客喜愛，旅客可善用此便利的周遊券彈性安排行程，一次玩遍中部及北陸地區。

台灣虎航今天在高雄國際機場候機室進行首航儀式，由台灣虎航商務長黃世惠主持，高雄市政府秘書長趙建喬、高雄市政府觀光局副局長葉欣雅、高雄國際航空站業務組組長朱文忠、內政部警政署航空警察局高雄分局副局長黃永孝、立委李昆澤、立委許智傑、華航高雄分公司總經理李宜洲、台灣航勤高雄分公司經理胡國杰等，皆到場見證台灣虎航開拓新航點，盼有更多外籍旅客藉由台灣虎航便捷的航班造訪南台灣。

台灣虎航表示，所有搭乘台灣虎航高雄-名古屋IT8268定期包機首航航班的旅客，皆可獲得台灣虎航精心設計的限定首航明信片乙份，中部機場的吉祥物也在中部機場接機，也贈送首航禮物袋給每位乘客，內有名古屋導覽手冊、紀念筆及資料夾等限量紀念品。