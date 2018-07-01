長榮航空歡慶27周年 開航泰國清邁航線

2018-07-01 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



長榮航空今天首航台北—清邁航線，初期將每天飛航一班，以A321-200機型執行任務，早去午回，為慶祝開航，長榮航空特別推出開航特惠價，官網購買來回機票最低7469元起（未稅），並結合各大旅行業者，推出最低售價2萬2100元起（含稅）的行程，讓旅客直飛清邁。

清邁是位於泰北的泰國第二大城，具有深厚的文化底蘊，群山環繞的地理條件讓氣候格外舒適，生活步調和緩、悠閒、清靜，旅遊媒體Travel+Leisure評選清邁為2017年亞洲最佳旅遊城市的第一名以及全球最佳旅遊城市的第三名，亦名列旅遊網站TripAdvisor票選為世界25大最佳旅遊地，是歐美背包客最喜愛的旅遊勝地之一，近年逐漸受到台灣民眾的青睞。

為慶祝新航線的開闢，長榮航空在桃園國際機場舉行首航剪綵儀式，由民航局副局長方志文、觀光局副局長陳淑慧、泰國貿易經濟辦事處黃麗卿副代表、泰國觀光局台北辦事處刀明副處長、桃園機場公司蕭登科總經理及長榮航空孫嘉明總經理共同主持，儀式簡單而隆重。

泰國觀光局台北辦事處為慶賀台北—清邁直飛航線的開闢，特別在剪綵儀式開場安排泰國傳統舞蹈表演，長榮航空也精心準備泰國知名香氛品牌HARNN的「東方之旅香氛蠟燭-清邁」致贈首航班旅客。