樂高嘉年華搶先開賣Bugatti 幫你圓千萬跑車夢

2018-07-01 17:26 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



樂高雖然在1949年成立，但大家所熟知的2×4樂高積木在1958年才正式誕生，而今年正是樂高積木的60週年，為了慶祝樂高的60歲生日，台灣樂高特別於暑假期間在高雄及台北各舉辦一場「樂高60年積木嘉年華」活動，看展覽、玩積木、買限定，帶著大家實際體驗樂高的無限魅力。

樂高60年積木嘉年華現場將打造五大展區，並特地從丹麥樂高總部將多款1950年代樂高懷舊系列空運來台展出，活動現場也規劃6米巨型旋轉木馬積木池、積木人偶攝影棚以及多種創意樂高活動，讓小朋友動手拼砌屬於自己的樂高積木。活動期間限定快閃店也將推出限定復刻商品，要與所有樂高迷一同走進時光隧道，回味樂高60年來的創意與感動。

除了各項體驗活動，讓全球樂高迷、車迷瘋狂，由3,599片零件組成的1：8樂高Bugatti Chiron商品也將在7月6日下午一點於高雄夢時代活動現場全台搶先限量開賣，讓大家一圓千萬跑車夢。

另外，即日起至8月12日止，三創生活園區與野獸國也共同在三創1F十二立方推出「漫威影業10周年限定店」，現場有《復仇者聯盟》中經典英雄人物首度大集結呈現，除了有最新漫威電影《蟻人與黃蜂女》1：1雕像與最新周邊商品亮相外，現場更展示了從未曝光、由《蟻人與黃蜂女》演員保羅路德與伊凡潔琳莉莉親筆簽名的蟻人公仔。此外，廣受大眾歡迎的經典角色如鋼鐵人、美國隊長、雷神索爾、黑豹、星際異攻隊中的火箭、格魯特等1：1雕像，也在現場等著大家來打卡合影。

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樂高60年積木嘉年華

高雄場活動時間：7月6日至7月22日，高雄夢時代 3F蛋型廣場