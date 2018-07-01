巴比倫往琉球北走 颱風不影響台灣

2018-07-01 16:54 台灣醒報 記者楊蕓╱台北報導



今年第7號颱風「巴比侖」1日來到台北東南東600公里的海面上，正朝琉球群島方向移動，對台灣天氣沒有影響。（photo by中央氣象局網站） 分享 facebook

「今年第7號颱風『巴比侖』1日來到台北東南東600公里的海面上，正朝琉球群島方向移動，對台灣天氣沒有影響。」中央氣象局預報員陳伊秀1日受訪時表示，本週天氣主要受西南風環境場影響，使中南部地區水氣較多，容易出現短時強降雨，其他時段則維持多雲到晴的天氣。

至於今年第7號颱風「巴比侖」走向，陳伊秀表示，目前巴比倫距離台北東南東600公里的海面上，強度為輕颱，正朝琉球群島附近移動，對台灣的天氣沒有影響，不過，巴比倫在1至2日時與台灣距離最近，因此對東部、東北部海面容易有長浪發生的機率，提醒去海邊活動的民眾需特別留意安全。

陳伊秀說，本週主要受西南風環境場影響，各地氣溫普遍為多雲到晴，僅中午時需要留意熱對流發展，使山區、北台灣接近山區的平地可能發生午後雷陣雨。另外，在西南風環境場之下，中南部比較容易有降雨，「尤其從1日入夜後到2日上午，中南部可能發生雨勢較大的短暫陣雨或雷雨；至於溫度，台北盆地3日前高溫可達36度左右，其他地區則落在31至34度之間。」

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮1日在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中則提醒，「巴比侖」將進入導引氣流很強的區域，所以移速將加快，路徑的不確定性也很小，「1日晚間抵琉球海面後轉北，將撲向韓國」，至於對台灣的主要影響，他表示，「3日前台灣附近西南風攜帶水氣，除午後的雷陣雨外，其他時間也有局部陣雨或雷雨發生，尤其是迎風面的西半部。」

中央氣象局氣象預報中心主任呂國臣則提醒，受聖嬰現象發展，中太平洋海水溫度較高，產生颱風機率較大，且生成的平均位置偏東，若颱風從遠方移動到台灣附近時，會吸收較多海水熱能，恐增加颱風的強度。氣象局預估，今年下半年西北太平洋颱風總數為「正常至偏多」，正常範圍落在21至25個，預估有3至5個颱風侵台，接近氣候平均值的3.6個，「到目前為止，西北太平洋已有7個颱風生成，比氣候平均值4.3個略多。」

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