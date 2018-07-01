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勤洗手、打掃居家 能降低傢俱阻燃劑危害

2018-07-01 16:51台灣醒報 記者蔡岳宏╱台北報導

圖說：研究顯示，勤洗手和清掃居家環境能降低傢俱阻燃劑的危害。（photo by ...
圖說：研究顯示，勤洗手和清掃居家環境能降低傢俱阻燃劑的危害。（photo by Martin via pixnio under cc licens）
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勤洗手和清掃居家環境，能降低傢俱阻燃劑的危害！美國哥倫比亞孩童環境健康中心將32名家庭主婦分成洗手組和打掃組，一周後洗手組和打掃組的尿液中阻燃劑─磷酸三（1,3-二氯異丙基）酯（Tris）濃度降低47%和31%，若讓2組人同時加強洗手和打掃，尿液Tris濃度比基準值還低43%。但研究員吉普森建議，勤洗手和打掃仍無法完全降低阻燃劑危害，最好是更換老舊傢俱。

根據《科學日報》報導，為符合防火安全，阻燃劑於1970年代開始被加入傢俱和電子產品，傢俱商則於2005年開始使用新式的磷酸酯類阻燃劑（OPFRS）。研究指出，OPFRS與內分泌干擾、生育力降低和甲狀腺功能失常有關。美國國家環境保護局建議，洗手和利用濕抹布、拖把、吸塵器打掃傢俱能預防阻燃劑危害。

研究團隊將將32名家庭主婦分成洗手組和打掃組，於實驗第一周，洗手組被要求用肥皂洗手，尤其在餐前，打掃組則被要求加強清掃居家環境。兩組於第二周被要求同時執行洗手和打掃，尿液檢體於第一周和第二周量測。研究顯示，97%受試者尿液都測得Tris阻燃劑成份，但一周後洗手組和打掃組的尿液中Tris濃度降低47%和31%，若讓2組人同時加強洗手和打掃，尿液Tris濃度比基準值還低43%。

「洗手和打掃能有效減低人體暴露於阻燃劑，此研究支持環境保護局的建議。」研究員吉普森向《環境健康新聞》表示，受試者尿液中仍然可以偵測到阻燃劑，個人行為並無法完全減少阻燃劑威脅，但更換老舊傢俱的家庭成員的尿液阻燃劑濃度會下降，民眾應考慮更換老舊傢俱。吉普森說，未來將研究更多阻燃劑等化學物質如何危害人體，並找出保護民眾健康的方法

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