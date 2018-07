勤洗手、打掃居家 能降低傢俱阻燃劑危害

圖說:研究顯示,勤洗手和清掃居家環境能降低傢俱阻燃劑的危害。(photo by Martin via pixnio under cc licens) 分享 facebook

勤洗手和清掃居家環境,能降低傢俱阻燃劑的危害!美國哥倫比亞孩童環境健康中心將32名家庭主婦分成洗手組和打掃組,一周後洗手組和打掃組的尿液中阻燃劑─磷酸三(1,3-二氯異丙基)酯(Tris)濃度降低47%和31%,若讓2組人同時加強洗手和打掃,尿液Tris濃度比基準值還低43%。但研究員吉普森建議,勤洗手和打掃仍無法完全降低阻燃劑危害,最好是更換老舊傢俱。

根據《科學日報》報導,為符合防火安全,阻燃劑於1970年代開始被加入傢俱和電子產品,傢俱商則於2005年開始使用新式的磷酸酯類阻燃劑(OPFRS)。研究指出,OPFRS與內分泌干擾、生育力降低和甲狀腺功能失常有關。美國國家環境保護局建議,洗手和利用濕抹布、拖把、吸塵器打掃傢俱能預防阻燃劑危害。

研究團隊將將32名家庭主婦分成洗手組和打掃組,於實驗第一周,洗手組被要求用肥皂洗手,尤其在餐前,打掃組則被要求加強清掃居家環境。兩組於第二周被要求同時執行洗手和打掃,尿液檢體於第一周和第二周量測。研究顯示,97%受試者尿液都測得Tris阻燃劑成份,但一周後洗手組和打掃組的尿液中Tris濃度降低47%和31%,若讓2組人同時加強洗手和打掃,尿液Tris濃度比基準值還低43%。

「洗手和打掃能有效減低人體暴露於阻燃劑,此研究支持環境保護局的建議。」研究員吉普森向《環境健康新聞》表示,受試者尿液中仍然可以偵測到阻燃劑,個人行為並無法完全減少阻燃劑威脅,但更換老舊傢俱的家庭成員的尿液阻燃劑濃度會下降,民眾應考慮更換老舊傢俱。吉普森說,未來將研究更多阻燃劑等化學物質如何危害人體,並找出保護民眾健康的方法

