7月起連3天 北市大規模查含塑膠微粒產品

2018-07-01 15:08 中央社 台北1日電



台北市政府環保局指出，今天起到3日，每天將巡查至少100家量販或美妝店，若查到店家販賣含塑膠微粒的化粧品或個人清潔用品，將開罰新台幣1200到6000元。

為減少塑膠微粒危害海洋生態，洗髮用化粧品、洗臉卸粧用化妝品、沐浴用化粧品、香皂、磨砂膏、牙膏若含塑膠微粒，今天起不得在國內販售，違者將被下架並處以罰緩。

環保局資源循環科股長張孝安指出，台北市出動6名稽查員，今天至少將巡查100家量販或美妝店；2日、3日也將出動8名稽查員，每位稽查員每天預計巡查約20家量販或美妝店。

他表示，稽查員會先核對產品成分，若標示含塑膠微粒，將進一步確認它的製造或輸入日期是否早於民國105年8月23日；若早於這個日期，仍然可以販售，這個日期之後製造或輸入的產品，就不能再繼續展示販售。

張孝安說，105年8月23日後製造或輸入台灣的化粧品或個人清潔用品，若包裝標示含塑膠微粒，將送到行政院環保署環境檢驗所化驗；經確認含有塑膠微粒，將開罰並要求下架。

他指出，環保局這3天會統計匯整含塑膠微粒產品總量，回報環保署；店家違規販售這類產品將被罰鍰1200到6000元，製造輸入業者則會被罰鍰6萬到30萬元。