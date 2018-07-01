台灣虎航今闢新航班 高雄唯一直飛名古屋

2018-07-01 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



台灣虎航今天開通高雄直達名古屋定期包機航班，成為高雄唯一提供直航名古屋的航空業者。開航初期，每周營運2班，分為別周四及周日，淡季單程票價含稅約3999元，旺季約4499元。

台灣虎航今中午在高雄國際機場舉行首航儀式，台灣虎航商務長黃世惠、高市府秘書長趙建喬、立委李昆澤等人出席，宣布新航班啟航。

台灣虎航今天開通高雄直達名古屋定期包機航班。這是高雄唯一直飛名古屋的航班。記者蔡孟妤／攝影 分享 facebook 今天搭乘首航航班的旅客，可獲贈首航名信片1張；名古屋中部機場的吉祥物也在中部機場接機，並贈送首航禮物袋給每位乘客，內有名古屋導覽手冊、紀念筆、資料夾等紀念品。

台灣虎航表示，高雄直達名古屋航班，開航初期，每周營運2班，分別為周四及周日，去程航班編號IT8268下午1點20分自高雄機場起飛，回程航班編號IT8269下午6點25分自名古屋中部機場起飛。

台灣虎航指出，該航班目前採定期包機方式開航，淡季如9月初，單程票價含稅約3999元；旺季如7月中約4499元。開放購票至10月28日，之後將視市場狀況，決定是否增減航班。

名古屋位於本州中央，其與周邊地區獨有的紅味噌，也廣泛應用在當地美食中。遊客也可利用3到5天效期的「昇龍道巴士周遊券」，從中部機場一路向北連結，至岐阜、高山、白川鄉、金澤、松本、馬龍等地，一次玩遍中部及北陸地區。

高市府秘書長趙建喬表示，台灣到日本旅遊1年約460萬人次，日本到台灣旅遊1年約190萬人次，其中日本到高雄1年僅約35萬人次，還有很大的提升空間。希望虎航高雄直飛名古屋航班，未來能從定期包機，變成定期航班，為高雄帶來更多日本旅客來遊玩住宿。

【中央社／高雄1日電】

台灣虎航高雄-名古屋定期包機今天啟航，商務長黃世惠說，虎航非常重視高雄市場，也希望以用平價的方式增進兩地間的觀光和交流。

這是台灣虎航高雄出發的第6條國際航線，也是自高雄出發的第5條日本航線，而台灣虎航也將成為高雄唯一提供直航名古屋的航空業者。

歡慶台灣虎航高雄-名古屋定期包機首航儀式在高雄國際航空站舉行，由黃世惠主持，高雄市政府秘書長趙建喬、高雄市政府觀光局副局長葉欣雅和立委李昆澤、許智傑等人到場致賀，見證台灣虎航開拓新航點的重要時刻。

趙建喬致詞時祝賀台灣虎航業績長紅，也不忘促銷高雄，他說，高雄是一個具有山海河港及有文化氣息的城市，是國際觀光和商務旅客進出台灣的重要通道，希望台灣虎航航線帶來更多旅客。

黃世惠表示，高雄-名古屋定期包機啟航後，一旦有客源增多的其他航線，台灣虎航會考量增闢航線，歡迎更多的外籍旅客能藉由台灣虎航便捷的航班造訪南台灣。

高雄-名古屋定期包機航線開航初期，每週營運2班，分別是週四及週日，去程航班於下午1時20分自高雄國際機場起飛；回程航班於晚間6時25分自名古屋中部機場起飛。