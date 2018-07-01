推社區藥局服務 藥師嘉年華風宣導

2018-07-01 17:32 台灣醒報 記者蔡岳宏╱台北報導



圖說：民眾於台北市藥師公會的攤位進行夾娃娃機闖活動，藉由遊戲了解用藥安全知識，還能抽電動機車等大獎。（photo by 蔡岳宏／台灣醒報） 分享 facebook

「醫藥分業後，藥局不只賣藥，也提供用藥照護，經過培訓後更可以提供戒菸服務，社區藥局是所有民眾的好鄰居。」食藥署委託中華民國藥師公會1日於中正紀念堂藝文廣場舉辦「用藥安全路、藥師來照護」嘉年華園遊會，藥師公會全國聯合會理事長古博仁表示，全國約8千家社區藥局，9200名藥師堅守崗位，民眾應利用社區藥局取得正確用藥資訊。

「台灣一年用藥量是美國7.2倍，每人每年平均看診15次，美國只有5次，且因不當用藥等原因，台灣洗腎率全世界第一。」古博仁致詞時表示，藥師有責任幫助民眾正確使用藥品，降低不必要的藥害。全國社區藥局有8000家 ，近八成以上的社區藥局每天營業至少12小時，其中近4成全年無休，是重要醫藥諮詢網路。社區藥局不單只是調劑處方、販賣藥品，更帶給民眾正確用藥諮詢服務。

中華民國藥師公會諮詢顧問蘇仁鑑藥師受訪時表示，社區藥局能分擔家庭醫生諮詢的負擔，由於醫生太過忙碌，許多病人服用不同醫院的藥品，醫生可能無法提供最適當的用藥建議。但藥師能夠從雲端藥歷分析民眾多重用藥的風險，提供適當諮詢。

「特別是非處方用藥，社區藥局就能提供良好服務。」蘇仁鑑說，民眾若要領取慢性病連續處方箋，前往醫院的路途總是遙遠，但透過社區藥局領取既方便，又能得到藥師詳細的用藥提醒，他建議民眾應善用社區藥局。

藥師公會表示，當日園遊會除了有兒童舞蹈團、藥師及藥學生帶來精采的表演外，並設有用藥安全宣導攤位及闖關遊戲，專業主題攤位包括：中西藥用藥安全宣導、用藥諮詢、居家廢棄藥物檢收等，透過藥師淺顯易懂的教育，讓民眾從互動中，增進用藥安全知識。當天還有刺激的摸彩活動，獎品包含Gogoro電動車、iphone 8、iPad mini、任天堂SWITCH等多項大獎。

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