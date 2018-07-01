台中統計上半年PM2.5與紫爆天數 雙創8年新低

2018-07-01 14:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市環保局今天指出，今年上半年紫爆天數降到僅10天，上半年PM2.5平均值降到每立方米20.9微克達全國平均值，雙雙創下近8年來新低，局長白智榮說顯示市府的空汙政策奏效。

環保局表示，以今年6月份來看，台中PM2.5月均濃度為每立方米13.6微克；統計台中轄內環保署空品監測站數據，截至6月30日止，台中空氣品質6月已連續14天亮綠燈，顯示台中空品良好。

環保局指出，根據行政院環保署空品監測站最新數據顯示，台中今年1至6月的PM2.5平均值為每立方米20.9微克，比去年同期每立方米22.3微克，改善1.4微克，更是台中近8年來同期最低紀錄。

環保署指出，以嚴格的舊標準來看紫爆天數，林市長上任前，103年1至6月台中的紫爆天數為50天，今年1至6月台中累計紫爆天數共10天，比去年同期的17天減少7天，更比103年同期減少40天，減幅高達8成，也是台中近8年來同期最低紀錄。