台中統計上半年PM2.5與紫爆天數 雙創8年新低
台中市環保局今天指出，今年上半年紫爆天數降到僅10天，上半年PM2.5平均值降到每立方米20.9微克達全國平均值，雙雙創下近8年來新低，局長白智榮說顯示市府的空汙政策奏效。
環保局表示，以今年6月份來看，台中PM2.5月均濃度為每立方米13.6微克；統計台中轄內環保署空品監測站數據，截至6月30日止，台中空氣品質6月已連續14天亮綠燈，顯示台中空品良好。
環保局指出，根據行政院環保署空品監測站最新數據顯示，台中今年1至6月的PM2.5平均值為每立方米20.9微克，比去年同期每立方米22.3微克，改善1.4微克，更是台中近8年來同期最低紀錄。
環保署指出，以嚴格的舊標準來看紫爆天數，林市長上任前，103年1至6月台中的紫爆天數為50天，今年1至6月台中累計紫爆天數共10天，比去年同期的17天減少7天，更比103年同期減少40天，減幅高達8成，也是台中近8年來同期最低紀錄。
白智榮表示，空汙成因多元，也受地形、氣候、境內與境外汙染等各種因素影響，環保局也感謝各界的努力，包括柴油車車主加入汰換行列、企業的道路認養、機車定檢站對汽機車的保養檢修等，都對改善空汙有所幫助。
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