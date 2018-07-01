台中南投嘉義雲林豪雨特報！ 慎防短時強降雨

2018-07-01 14:20 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



中央氣象局發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今日台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣及嘉義市有局部大雨或豪雨發生的機率，彰化、台南以南地區及北部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪處請慎防積水，山區請慎防坍方及落石。