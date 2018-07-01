影／長榮航空27周年慶 首航泰國清邁

2018-07-01 12:59 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



長榮航空公司27年前的7月1日開闢第1條航線飛往泰國曼國，27年後再度開闢泰國清邁航線。正值暑假開始，搭乘首航班機出國親子遊的旅客，興奮地聚集在看板前合影留念。

首航儀式1日上午9時在桃園機場第2航廈C6候機室舉行，邀請泰國舞者表演傳統舞蹈，讓候機室內充滿濃濃的泰國風，長榮航空公司準備泰國知名香氛品牌HARNN的「東方之旅香氛蠟燭-清邁」給每位搭乘首航班機的旅客。

長榮航空總經理孫嘉明表示，1991年7月1日長榮航空正式啟航，首航班機飛往泰國曼谷，開啟了長榮航空公司飛往世界各國的主要城市，以及獲得五星級航空公司多項殊榮的序幕。7月1日是長榮航空公司開航27周年的紀念日，在今天開啟清邁航線對長榮航空來說是別具意義。

孫嘉明指出，清邁是世界熱門的旅遊景點，世界知名旅遊雜誌評鑒為2017年亞洲最佳旅遊城市的第1名，也是世界最佳旅遊城市第3名，透過長榮直飛班機啟航，可提供旅客更豐富的旅遊選擇。目前台灣提供泰國免簽證的旅遊優惠措施， 相信也能吸引泰國觀光客來台旅遊，長榮航空與泰國觀光局一直是策略合作伙伴，每周飛泰國35班航班，可銜接飛往北美主要城市的密集航班，吸引旅客到台灣及泰國旅遊觀光。