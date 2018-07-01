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捷星日地勤超收？ 官網：手提行李限2件總重7公斤

2018-07-01 12:56聯合報 記者雷光涵╱即時報導

台灣女子在名古屋機場與捷星航空地勤人員為手提行李超重加價而爭吵，事後她發文解釋是帶著皮包、拐杖，以及7公斤的手提行李要上機，地勤卻要求她支付「殘障手杖」及皮包的超重費用是搶錢。不過依捷星官方網站所寫規定，若該乘客購買經濟艙機票，登機的手提行李重量7公斤，為手提行李與1件小型隨身物件合計，並非分開計算。

女子的澄清文說，她有依規定登機行李為7公斤，認為被加收皮包、拐杖的超重費日幣1萬500元，約新台幣2700元，不合理。捷星官網則載明，除非是商務艙，每人只可攜帶1件大型手提行李外加小型隨身物件，小型隨身物件包含手提包、筆記本或錢包、放入輕薄電腦包中的筆記型電腦、雨傘或拐杖、小型照相機、經批准的免稅商品等。也就是說，該名乘客的3件，已經超過規定的2件。

在重量方面，持經濟艙、Starter 機票、Starter Plus機票和Starter Max機票的乘客可攜帶1件大型手提行李外加一件小型隨身物件的「總重量」不超過7公斤，FlexiBiz 組合是人可攜帶1件重量不超過7公斤的大型手提行李，再外加1件小型隨身物件；持商務艙機票的乘客攜帶兩件不超過7公斤及1件隨身物，總重量不超過14公斤的手提行李。

其他平價航空對免費手提行李重量上限，也多採總重制。如樂桃航空只能帶1件隨身物品手提包、相機、傘具等及1件手提行李上機，隨身物品加上手提行李總重量最多不得超過10公斤，台灣虎航也規定每位旅客僅可攜帶兩件總重量不超過10公斤 (手提行李與限1件登機行李箱，合計2件)，各家對行李的體積長度均有限制。

平價航空對免費手提行李的重量，多採總重制。圖／擷自捷星航空官網
平價航空對免費手提行李的重量，多採總重制。圖／擷自捷星航空官網
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圖為旅客攜手提行李示意圖。聯合報系資料照
圖為旅客攜手提行李示意圖。聯合報系資料照
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機票捷星地勤

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