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持悠遊卡租C-Bike受阻 高捷籲業者付修改費

2018-07-01 13:53中央社 高雄1日電

悠遊卡持卡人可在高捷暢行，卻無法租用高捷C-Bike，高捷公司今天呼籲悠遊卡公司依照合約繳設備修改費，讓持卡人可租借C-Bike，悠遊卡公司回應還在與高捷公司議價中。

高捷公司指出，高捷建置的C-Bike公共腳踏車租賃系統，除了一卡通持卡人可以租用，也開放i-cash﹑Happy Cash持卡者使用，目前因為悠遊卡未給付設備修改費，導致持卡人無法租用C-Bike，高捷呼籲悠遊卡依照合約與協議程序，讓持卡人可使用C-Bike租借系統。

悠遊卡公司回應，C-Bike原要求新台幣900萬元系統更新費，後來降為250萬元，但悠遊卡公司評估成本效益不佳，但為服務卡友，仍與高捷公司議價中。

雖然悠遊卡持卡無法租用C-Bike，不過悠遊卡公司仍看準暑假旅遊商機，今天起提供高捷悠遊卡乘車及加值雙重優惠。

7月1日到8月底推出乘車及加值雙重優惠，給活動期間搭乘高捷滿5次或於高捷加值機或服務台加值滿1000元就能享UUPON點數回饋。

高捷也有好康活動，公共事務處長王柏雁今天指出，迎接暑期旺季，高捷結合沿線推廣在地特色商家，鎖定購買捷運一、二日票、親子一日票或輕軌加價版搭乘券等，即可獲贈沿線商家優惠券，遊客到指定店家兌換商品或消費享超值優惠。

王柏雁指出，暑假出遊人潮多，高捷也規劃大型活動，例如高捷盃3對3籃球賽、2018動漫季等，都可以帶動旅次，預期高捷在暑假期間平均日運量逾20萬人次，比淡季日運量會多近兩萬人次。

高捷悠遊卡一卡通

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