長榮航搶攻南向 台北－清邁首航

2018-07-01 13:31 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 黃淑惠 ╱台北報導



泰國來台免簽延長一年，長榮航空積極搶攻南向商機。7月1日長榮航空首航台北－清邁航線，未來天天直飛泰北最大城，是國籍航空唯一直航清邁航線。長榮航空泰國航班將拉高到35班，可提供旅客泰國不同點進出，擴大台灣旅客到泰國深度旅遊方便度，7月份的訂位已達100%。

長榮航空總經理孫嘉明。 記者黃淑惠╱攝影 分享 facebook

長榮航空今日首航台北－清邁航線，同時今天也是長榮航開航27周年慶，算是雙喜；為慶祝新航線的開闢舉行首航剪綵儀式，由民航局副局長方志文、觀光局副局長陳淑慧、泰國貿易經濟辦事處副代表黃麗卿、泰國觀光局台北辦事處副處長刀明、桃園機場公司總經理蕭登科及長榮航空總經理孫嘉明共同主持。

長榮航空看好東協市場商機，考量到泰國觀光、商務市場潛力，今年唯一開闢條新航線就是泰國清邁；長榮航空早就深耕泰國市場，其中，曼谷每天已達28班，今天開闢台北-清邁再增7班後，在泰國布局已達35個航班。

台北-泰國的35班航班當中有14班是延遠到歐洲，在東南亞市場當中，長榮航空持續深耕泰國，已成為台、泰兩地班次最多的航空公司。長榮航空台北-清邁航線每日飛航1班，以A321-200機型執行任務，機上配置有8個商務艙、176個經濟艙，共184個座位數。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空持續拓展東南亞航網，台北－清邁航線開闢後，長榮航空每周將有128班飛往東南亞11個城市，特別是一周將有35班飛往泰國，提供旅客多元的旅遊選擇。

孫嘉明表示，清邁是位於泰北的泰國第二大城，具有深厚的文化底蘊，生活步調和緩、悠閒、清靜，旅遊媒體Travel+Leisure評選清邁為2017年亞洲最佳旅遊城市的第一名以及全球最佳旅遊城市的第三名，也名列旅遊網站TripAdvisor票選為世界25大最佳旅遊地，是歐美背包客最喜愛的旅遊勝地之一，近年逐漸受到台灣民眾的青睞，長榮航空決定首航台北-清邁，讓旅客更方便。

長榮航今年起將陸續引進波音最新一代787型客機共24架，今年營收持續創新高，新機型將執飛中長程航線，且更省油，有助降低燃油成本。長榮航原來亞洲航網都已經非常綿密，現在再增加亞洲市場的布局，可以增強營運競爭力，全年客運會持續成長，貨運方面也樂觀看待。