台中以南、北部山區大雨特報！ 13縣市注意雷擊強風

相關新聞
「巨流河」十年召喚…為何沒拍電影？齊邦媛：那不是烽火愛情2018-07-01 08:00
國內汽、柴油價格 明日起各調漲0.4元2018-07-01 12:15
台鐵秋冬季郵輪列車 一覽台灣鐵道景點2018-07-01 12:07
107年大學指考物理科試題與解答(含非選)2018-07-01 11:50
推向國際 台灣精品熱氣球台東啟航2018-07-01 11:34
秋冬旅遊 臺鐵局嚴選二天一夜郵輪式列車2018-07-01 11:32
緬甸受災戶發起「米撲滿」 每月回收1.1噸米助貧戶2018-07-01 10:43
指考三天慎防午後大雨 雙北恐飆36度高溫2018-07-01 09:47
影／函館夜景秘境 但為牠值得白天來2018-07-01 08:08
中市毛小孩要打免費狂犬病疫苗 快看這裡2018-07-01 07:54
切除甲狀腺 經口內視鏡不留疤2018-07-01 07:22
肋骨骨折 要不要開刀？2018-07-01 07:22
彈性襪防靜脈曲張 不必穿到腰、不要穿上床2018-07-01 07:22
久站、久坐、老化…靜脈壓力大 扭成小蚯蚓2018-07-01 07:22
嚴重靜脈曲張 手術可根治，復發機率低2018-07-01 07:22
彰化以南7縣市大雨特報！ 吳德榮：巴比侖撲向琉球2018-07-01 06:18
海外網購實名認證 9月21日上路2018-07-01 01:02
「洄瀾之心」首航 滿座旅客抵花蓮2018-07-01 01:02
「打折打到快骨折」旅宿業優惠搶客 快撿便宜2018-07-01 01:02
中國附醫爆洗腎接錯管…重大病安 擬強制通報2018-07-01 00:50
打錯針、開錯刀 「鼓勵通報 才能改善問題」2018-07-01 00:39
病人藏愛滋病史 醫怒：開刀完才知2018-07-01 00:39
再爆洗腎接錯管 衛福部：列評鑑重點2018-07-01 00:39
馬爾地夫旅遊染登革熱 高雄第16例確診2018-06-30 23:58
病安事件頻傳 醫改會為病人喊冤2018-06-30 23:38
用平板學習 醫師：避長時間使用2018-06-30 23:33
應由醫療端主動 疾管署：不應苛責愛滋感染者不作為2018-06-30 23:31
學生惡視力 國中生近視達77％2018-06-30 23:31
影／中國附醫洗腎誤接自來水 衛生局下午稽查2018-06-30 23:09
行房6大禁忌 當心讓男伴從閃電鳥變急凍鳥2018-06-30 20:19
妳也中鏢了嗎？ 醫師說這些女性最易靜脈曲張2018-06-30 20:01
糖尿病注射胰島素會失明！？ 食藥署：沒這兒事2018-06-30 19:49
阿里山鐵路收回自營 林鐵文資管理處將掛牌2018-06-30 19:23
科學家證實 6個防阿茲海默的有效方法2018-06-30 18:42
暑假到墾丁湧現人潮 業者驚：不及全盛時期一半2018-06-30 18:07
指考連3天全台高溫有雨 考生須防曬帶雨具2018-06-30 16:14
颱風發威！長榮取消台北—沖繩航班、華航延期2018-06-30 16:13
中國附醫爆洗腎機接錯管 院方聲明承認2018-06-30 15:47
花蓮準備好了！台北直達花蓮普悠瑪號今出發2018-06-30 15:11
熱門文章
花蓮準備好了！台北直達花蓮普悠瑪號今出發2018-06-30 15:11
科學家證實 6個防阿茲海默的有效方法2018-06-30 18:42
颱風發威！長榮取消台北—沖繩航班、華航延期2018-06-30 16:13
一句「聘金多少」婚事告吹 小資男嘆：在賣女兒嗎？2018-07-01 10:00
海外網購注意！ 低價進口包裹 9月21日起推實名制2018-06-30 13:40
暑假到墾丁湧現人潮 業者驚：不及全盛時期一半2018-06-30 18:07
「打折打到快骨折」旅宿業優惠搶客 快撿便宜2018-07-01 01:02
中國附醫爆洗腎機接錯管 院方聲明承認2018-06-30 15:47
病人藏愛滋病史 醫怒：開刀完才知2018-07-01 00:39
行房6大禁忌 當心讓男伴從閃電鳥變急凍鳥2018-06-30 20:19
彰化以南7縣市大雨特報！ 吳德榮：巴比侖撲向琉球2018-07-01 06:18
殺破狼周運勢／白羊座桃花旺盛 雙子工作可望調薪2018-07-01 00:00
妳也中鏢了嗎？ 醫師說這些女性最易靜脈曲張2018-06-30 20:01
「巨流河」十年召喚…為何沒拍電影？齊邦媛：那不是烽火愛情2018-07-01 08:00
雨區擴大 全台19縣市大雨特報2018-06-30 14:48
漢來海港餐廳 推出蠔門蟹宴2018-06-30 13:10
「洄瀾之心」首航 滿座旅客抵花蓮2018-07-01 01:02
怪年改？花蓮觀光專列訂票率低2018-06-30 13:03
指考連3天全台高溫有雨 考生須防曬帶雨具2018-06-30 16:14
對流旺盛 13縣市大雨特報2018-06-30 14:02
守口如瓶裝神祕？談戀愛也不想公開的4個生肖2018-07-01 08:00
影／函館夜景秘境 但為牠值得白天來2018-07-01 08:08
成長8%！台灣旅客5月赴日破44萬人次 排名第32018-07-01 00:21
桃捷二次招考吸引4080人報名 錄取率僅3.4%2018-06-30 17:08
巴比倫颱風攪局 長榮航空航班異動2018-06-30 15:51
阿里山鐵路收回自營 林鐵文資管理處將掛牌2018-06-30 19:23
應由醫療端主動 疾管署：不應苛責愛滋感染者不作為2018-06-30 23:31
海外網購實名認證 9月21日上路2018-07-01 01:02
七旬嬤不理靜脈曲張 竟讓她雙腳潰爛2018-06-30 20:09
官員：進口包裹實名認證 不怕個資外洩2018-06-30 13:05
影／中國附醫洗腎誤接自來水 衛生局下午稽查2018-06-30 23:09
可以和舒淇同船嗎 仙氣飄飄美得不得了2018-06-30 18:10
品日式料理 戰斧豬排高貴不貴2018-06-30 13:14
病安事件頻傳 醫改會為病人喊冤2018-06-30 23:38
糖尿病注射胰島素會失明！？ 食藥署：沒這兒事2018-06-30 19:49
小小湯包 澎湃有料2018-06-30 13:12
再爆洗腎接錯管 衛福部：列評鑑重點2018-07-01 00:39
今彩539第107156期開獎2018-06-30 21:02
海外網購實名制 電商：知名快遞已推行2018-06-30 18:37
手機拍照方便 網路檢舉交通違規倍數成長2018-06-30 13:32
留言