台中以南、北部山區大雨特報！ 13縣市注意雷擊強風

2018-07-01 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



中央氣象局發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天台中以南地區及北部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。