專用掛衣箱防護貴重衣物 搬家免折疊

2018-07-01 13:53 中央社 台北1日電



高級西裝、大衣和貴重衣服等平常都是吊掛存放，但碰上搬家時又不便折疊這些衣服，崔媽媽基金會提醒，目前值搬家旺季，不妨事先向搬家業者索借專用掛衣箱，可讓衣物獲得最佳保護。

崔媽媽基金會執行長呂秉怡表示，很多人在搬家時會認為衣物質輕，乾脆不要打包整理，把衣櫃連衣服一起封起來後搬運，但崔媽媽推薦的搬家業者發現，這種方式容易讓衣櫃太重根本搬不動，且搬運過程內容物不斷碰撞，更可能損壞家具。

呂秉怡建議搬家的消費者，衣服可按照原衣櫃內的配置分別裝箱，到了新家就可以直接再把衣服裝入相對應的衣櫃。

他說，這種分別裝箱的做法是將不能折、怕皺需吊掛的衣服，如西裝、套裝、風衣、皮衣外套、昂貴洋裝等數量較多時，可以跟崔媽媽基金推薦的搬家公司索借「掛衣箱」，衣服可以直接吊桿在掛衣箱內，掛好後直接蓋上蓋子，就能完整保護衣服，快速、省時非常理想。

若是容易產生折痕的絲巾，可以裝袋收好後放入掛衣箱底部；其餘不怕折疊、不怕皺的柔軟衣物，則可採用環保箱或衣物袋裝妥，方便且省事。

另外，禁不起碰撞的液晶電視在搬家時也須要好好套上防護盒。呂秉怡說，獲崔媽媽基金會推薦的搬家公司都可以借用，這種液晶電視防護盒會保護電視螢幕不致被碰撞而報銷，而且防護盒最大可套用60吋的液晶電視，相當方便好用。