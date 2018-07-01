指考物理／出現大一普物的概念 補教：估頂標大降11分

2018-07-01 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



大學指考第一天，第一科考物理。補教協會老師陳建豪（陳志豪）表示，考生看到整份考卷應該會尖叫連連、驚慌失措，因為乍看之下，好像都是沒看過的題目，但仔細閱讀完題目之後，根據提示仍可以解出；非選擇題屬於創新題型，且是申論說明題，甚至用到大一普通物理學才會學的概念。預估今年物理頂標75分，比去年大降11分。

陳建豪指出，今年物理科考題特色是從生活出發，俐如星星、顯微鏡、照相機、音階、量血流的流速、電鰻、雲霄飛車、耳溫槍和微波爐，全部融入物理考科考題，「了解生活中的物理現象很重要。」

陳建豪表示，往年指考物理科的高一內容考的比較少，今年高一的比重有提高，但大部分考題重點還是放在高三，提醒考生還是要正常學習，如果因為考完學測就放棄高三課程，會非常吃虧。

此外，今年有約4成選擇題乍看之下好像都是沒看過的題目，但仔細閱讀完之後，其實根據題目的提示，還是可以順利作答。例如，第十題考照相機，雖不屬於課綱範圍，但因為題目有給解題的物理知識，學生仍可以當下判讀。

陳建豪說，今年比較特別的是，非選題全部都是創新題，是以往課程中都不會單獨介紹到的題目。此外，大多為申論說明題，並非是單一制式的答案，學生的思想方式一定要脈絡清楚，表達清楚才能得分，不像以往只要算完答案就好。

例如，非選第一題，考得是亥姆赫茲線圈跟光電效應的合體，屬於創新型的題目，用到的概念是所有高中學習到的物理知識的結合，如果考生只有單章節學得好，是沒辦法在這題得分的，「本題應該是今年學生最難答對的題目。」

非選第二題考的是「微波爐的原理和水分子電偶極矩之關係」，用到的是大一普通物理學才會學到的概念，但題目把該用到的知識全部寫給考生。