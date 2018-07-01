國際麻疹疫情未歇 暑假出國別忘先評估

2018-07-01 13:54 中央社 台北1日電



疾管署提醒，全球多處有麻疹疫情流行，若民眾暑假計畫到東南亞、中國大陸、歐洲等地旅行，可到旅遊醫學門診評估自費疫苗接種需求，青壯年、常出國者可能是感染風險群。

根據衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，今年5至6月共5例麻疹境外移入病例，年齡介於5到33歲，感染國家分別為越南、印尼、泰國及英國。今年截至目前共計29例麻疹病例，其中12例為境外移入，感染國家以泰國等東南亞國家為多。

疾管署副署長羅一鈞今天表示，全球麻疹疫情自今年3月達高峰後趨緩，但鄰近台灣的國家以印度、印尼、菲律賓、中國大陸、泰國麻疹病例數較多，且持續有病例發生。歐洲地區以法國、希臘、塞爾維亞共和國、烏克蘭最為嚴峻，此外，羅馬尼亞，義大利及英國英格蘭病例數仍多於往年。

羅一鈞表示，麻疹為高傳染性疾病，容易藉旅遊、探親、商務活動等國際交流傳播，最有效的預防方法為接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）。提醒民眾應按時帶家中滿1歲幼兒完成公費MMR疫苗接種，並避免帶未滿1歲或未接種疫苗的幼兒到流行地區。

麻疹疫苗保護力可能隨年紀增長消退，疾管署曾委託林口長庚團隊的血清流行病學調查也發現，今年47歲以上者，體內麻疹抗體都很高，達到95%以上。但接受麻疹疫苗施打的世代，打完第2劑疫苗後，抗體會隨著年紀慢慢下降，抗體最低的一組年齡區間是今年32至36歲者。

羅一鈞表示，如果常出國者、或將到麻疹流行地區者，若不確定是否有麻疹抗體，可出國2週前先到旅遊醫學門診諮詢評估；接種疫苗約2週就會產生足夠保護力。

台灣目前有30家醫院設置旅遊醫學門診，疾管署也在官網提供「國際旅遊處方箋」查詢頁面，民眾透過該頁面點選即將前往的國家，及勾選是否為特殊身份旅遊者後，網頁就會自動列出該國即時疫情和旅遊應注意事項等資訊。