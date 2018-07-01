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持續更新／107年大學指考各科試題與解答

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107年大學指考物理科試題與解答(含非選)

2018-07-01 11:50聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

107年大學指考物理科試題與參考解答(含非選)，由台北市補習教育事業協會提供。大學指考第一日考物理、化學、生物；第二日考數乙、國文、英文、數甲；第三日考歷史、地理、公民，聯合新聞網整理試題與解答，正確答案仍以大考中心為準

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