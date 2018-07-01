推向國際 台灣精品熱氣球台東啟航

2018-07-01 11:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



2018年台灣國際熱氣球嘉年華熱鬧登場，印有台灣精品字樣和標誌的熱氣球，在現場緩緩升空，把台灣精品的知名度帶到更高境界。

經濟部國際貿易局與外貿協會為推廣台灣精品及臺灣會展，今年第四度與台東縣政府攜手，透過台灣精品及會展產業整體計畫（以下簡稱MEET TAIWAN）專屬之熱氣球進行海內外宣傳，將台灣精品及MEET TAIWAN帶上國際舞台。

台灣精品及MEET TAIWAN熱氣球5月13日在泰國合艾熱氣球嘉年華首航， 6月30日台東清晨的啟航儀式，由貿協副秘書長林芳苗及各國代表共同放出百顆五彩繽紛的空飄球後，再隨小小兵、皇家衛兵等23顆造型球一同在鹿野高台冉冉升空，正式揭開「2018臺灣國際熱氣球嘉年華」序幕。

晚間的熱氣球光雕音樂會，台東縣長黃健庭也特別表示，感謝台灣精品及MEET TAIWAN每年的熱情參與。