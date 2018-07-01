秋冬旅遊 臺鐵局嚴選二天一夜郵輪式列車
時序進入下半年，交通部臺鐵局將於今年秋冬(10-12月)推出七趟不同特色之郵輪式列車旅遊行程。不僅包含多種鐵道景點，像是彰化的扇形車庫、臺東鐵道藝術村、苗栗鐵道文物展示館等，讓旅客認識臺灣豐富的鐵道文化，更搭配臺灣在地年度盛事，如臺中國際花卉博覽會、臺東池上秋收音樂季、新北市耶誕城等，帶領旅客體驗各地最具特色的文化活動。
另外，配合交通部觀光局推廣南部四縣市觀光，特別於9月15、16日加開1趟次「樂遊大鵬灣、水陸輕鬆選二天」郵輪式列車行程，規劃前往蓮池潭風景區、大鵬灣國家風景區、生態遊湖及鳳儀書院等行程，且讓旅客可加價享受-紅樹林獨木舟生態遊程及極限卡丁車活動。
臺鐵局表示，郵輪式列車套裝行程包含交通、膳食、住宿、景點參觀、專人陪同及導覽等，對於平日忙碌無暇規劃旅遊行程的民眾是一項優質的選擇。有關訂票及詳細行程資訊，請參閱以下網頁：http//www.eztravel.com.tw/event/2016-cruisestrain/index.html?utm_source=hot02-0&utm_medium=in或洽協力廠商易遊網旅行社(客服專線：02-25014047)。上述旅遊行程停靠景點及各車站到、開車時刻，以臺鐵局官網公告資訊為準。
留言