親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

董座夫妻墜崖雙亡 法醫解剖確認生前墜谷

持續更新／107年大學指考各科試題與解答

秋冬旅遊 臺鐵局嚴選二天一夜郵輪式列車

2018-07-01 11:32經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

時序進入下半年，交通部臺鐵局將於今年秋冬(10-12月)推出七趟不同特色之郵輪式列車旅遊行程。不僅包含多種鐵道景點，像是彰化的扇形車庫、臺東鐵道藝術村、苗栗鐵道文物展示館等，讓旅客認識臺灣豐富的鐵道文化，更搭配臺灣在地年度盛事，如臺中國際花卉博覽會、臺東池上秋收音樂季、新北市耶誕城等，帶領旅客體驗各地最具特色的文化活動。

另外，配合交通部觀光局推廣南部四縣市觀光，特別於9月15、16日加開1趟次「樂遊大鵬灣、水陸輕鬆選二天」郵輪式列車行程，規劃前往蓮池潭風景區、大鵬灣國家風景區、生態遊湖及鳳儀書院等行程，且讓旅客可加價享受-紅樹林獨木舟生態遊程及極限卡丁車活動。

臺鐵局表示，郵輪式列車套裝行程包含交通、膳食、住宿、景點參觀、專人陪同及導覽等，對於平日忙碌無暇規劃旅遊行程的民眾是一項優質的選擇。有關訂票及詳細行程資訊，請參閱以下網頁：http//www.eztravel.com.tw/event/2016-cruisestrain/index.html?utm_source=hot02-0&utm_medium=in或洽協力廠商易遊網旅行社(客服專線：02-25014047)。上述旅遊行程停靠景點及各車站到、開車時刻，以臺鐵局官網公告資訊為準。

交通部臺鐵局將於今年秋冬(10-12月)推出七趟不同特色之郵輪式列車旅遊行程。不...
交通部臺鐵局將於今年秋冬(10-12月)推出七趟不同特色之郵輪式列車旅遊行程。不僅包含多種鐵道景點，像是彰化的扇形車庫、臺東鐵道藝術村、苗栗鐵道文物展示館等，讓旅客認識臺灣豐富的鐵道文化。　圖／臺鐵局提供
分享
郵輪式列車套裝行程包含交通、膳食、住宿、景點參觀、專人陪同及導覽等，對於平日忙碌...
郵輪式列車套裝行程包含交通、膳食、住宿、景點參觀、專人陪同及導覽等，對於平日忙碌無暇規劃旅遊行程的民眾是一項優質的選擇。　圖／臺鐵局提供
分享

鐵道郵輪生態

相關新聞

「巨流河」十年召喚…為何沒拍電影？齊邦媛：那不是烽火愛情

2018-07-01 08:00

國內汽、柴油價格 明日起各調漲0.4元

2018-07-01 12:15

台中以南、北部山區大雨特報！ 13縣市注意雷擊強風

2018-07-01 12:09

台鐵秋冬季郵輪列車 一覽台灣鐵道景點

2018-07-01 12:07

107年大學指考物理科試題與解答(含非選)

2018-07-01 11:50

推向國際 台灣精品熱氣球台東啟航

2018-07-01 11:34

緬甸受災戶發起「米撲滿」 每月回收1.1噸米助貧戶

2018-07-01 10:43

指考三天慎防午後大雨 雙北恐飆36度高溫

2018-07-01 09:47

影／函館夜景秘境 但為牠值得白天來

2018-07-01 08:08

中市毛小孩要打免費狂犬病疫苗 快看這裡

2018-07-01 07:54

切除甲狀腺 經口內視鏡不留疤

2018-07-01 07:22

肋骨骨折 要不要開刀？

2018-07-01 07:22

彈性襪防靜脈曲張 不必穿到腰、不要穿上床

2018-07-01 07:22

久站、久坐、老化…靜脈壓力大 扭成小蚯蚓

2018-07-01 07:22

嚴重靜脈曲張 手術可根治，復發機率低

2018-07-01 07:22

彰化以南7縣市大雨特報！ 吳德榮：巴比侖撲向琉球

2018-07-01 06:18

海外網購實名認證 9月21日上路

2018-07-01 01:02

「洄瀾之心」首航 滿座旅客抵花蓮

2018-07-01 01:02

「打折打到快骨折」旅宿業優惠搶客 快撿便宜

2018-07-01 01:02

中國附醫爆洗腎接錯管…重大病安 擬強制通報

2018-07-01 00:50

打錯針、開錯刀 「鼓勵通報 才能改善問題」

2018-07-01 00:39

病人藏愛滋病史 醫怒：開刀完才知

2018-07-01 00:39

再爆洗腎接錯管 衛福部：列評鑑重點

2018-07-01 00:39

馬爾地夫旅遊染登革熱 高雄第16例確診

2018-06-30 23:58

病安事件頻傳 醫改會為病人喊冤

2018-06-30 23:38

用平板學習 醫師：避長時間使用

2018-06-30 23:33

應由醫療端主動　疾管署：不應苛責愛滋感染者不作為

2018-06-30 23:31

學生惡視力 國中生近視達77％

2018-06-30 23:31

影／中國附醫洗腎誤接自來水 衛生局下午稽查

2018-06-30 23:09

行房6大禁忌 當心讓男伴從閃電鳥變急凍鳥

2018-06-30 20:19

妳也中鏢了嗎？ 醫師說這些女性最易靜脈曲張

2018-06-30 20:01

糖尿病注射胰島素會失明！？ 食藥署：沒這兒事

2018-06-30 19:49

阿里山鐵路收回自營 林鐵文資管理處將掛牌

2018-06-30 19:23

科學家證實 6個防阿茲海默的有效方法

2018-06-30 18:42

暑假到墾丁湧現人潮 業者驚：不及全盛時期一半

2018-06-30 18:07

指考連3天全台高溫有雨 考生須防曬帶雨具

2018-06-30 16:14

颱風發威！長榮取消台北—沖繩航班、華航延期

2018-06-30 16:13

中國附醫爆洗腎機接錯管 院方聲明承認

2018-06-30 15:47

花蓮準備好了！台北直達花蓮普悠瑪號今出發

2018-06-30 15:11
看更多

熱門文章

花蓮準備好了！台北直達花蓮普悠瑪號今出發

2018-06-30 15:11

科學家證實 6個防阿茲海默的有效方法

2018-06-30 18:42

颱風發威！長榮取消台北—沖繩航班、華航延期

2018-06-30 16:13

一句「聘金多少」婚事告吹 小資男嘆：在賣女兒嗎？

2018-07-01 10:00

海外網購注意！ 低價進口包裹 9月21日起推實名制

2018-06-30 13:40

暑假到墾丁湧現人潮 業者驚：不及全盛時期一半

2018-06-30 18:07

「打折打到快骨折」旅宿業優惠搶客 快撿便宜

2018-07-01 01:02

中國附醫爆洗腎機接錯管 院方聲明承認

2018-06-30 15:47

病人藏愛滋病史 醫怒：開刀完才知

2018-07-01 00:39

行房6大禁忌 當心讓男伴從閃電鳥變急凍鳥

2018-06-30 20:19

彰化以南7縣市大雨特報！ 吳德榮：巴比侖撲向琉球

2018-07-01 06:18

殺破狼周運勢／白羊座桃花旺盛 雙子工作可望調薪

2018-07-01 00:00

妳也中鏢了嗎？ 醫師說這些女性最易靜脈曲張

2018-06-30 20:01

「巨流河」十年召喚…為何沒拍電影？齊邦媛：那不是烽火愛情

2018-07-01 08:00

雨區擴大 全台19縣市大雨特報

2018-06-30 14:48

漢來海港餐廳 推出蠔門蟹宴

2018-06-30 13:10

「洄瀾之心」首航 滿座旅客抵花蓮

2018-07-01 01:02

怪年改？花蓮觀光專列訂票率低

2018-06-30 13:03

指考連3天全台高溫有雨 考生須防曬帶雨具

2018-06-30 16:14

對流旺盛 13縣市大雨特報

2018-06-30 14:02

守口如瓶裝神祕？談戀愛也不想公開的4個生肖

2018-07-01 08:00

影／函館夜景秘境 但為牠值得白天來

2018-07-01 08:08

成長8%！台灣旅客5月赴日破44萬人次　排名第3

2018-07-01 00:21

桃捷二次招考吸引4080人報名 錄取率僅3.4%

2018-06-30 17:08

巴比倫颱風攪局 長榮航空航班異動

2018-06-30 15:51

阿里山鐵路收回自營 林鐵文資管理處將掛牌

2018-06-30 19:23

應由醫療端主動　疾管署：不應苛責愛滋感染者不作為

2018-06-30 23:31

海外網購實名認證 9月21日上路

2018-07-01 01:02

七旬嬤不理靜脈曲張 竟讓她雙腳潰爛

2018-06-30 20:09

官員：進口包裹實名認證 不怕個資外洩

2018-06-30 13:05

影／中國附醫洗腎誤接自來水 衛生局下午稽查

2018-06-30 23:09

可以和舒淇同船嗎 仙氣飄飄美得不得了

2018-06-30 18:10

品日式料理 戰斧豬排高貴不貴

2018-06-30 13:14

病安事件頻傳 醫改會為病人喊冤

2018-06-30 23:38

糖尿病注射胰島素會失明！？ 食藥署：沒這兒事

2018-06-30 19:49

小小湯包 澎湃有料

2018-06-30 13:12

再爆洗腎接錯管 衛福部：列評鑑重點

2018-07-01 00:39

今彩539第107156期開獎

2018-06-30 21:02

海外網購實名制 電商：知名快遞已推行

2018-06-30 18:37

手機拍照方便 網路檢舉交通違規倍數成長

2018-06-30 13:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top