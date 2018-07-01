藝術志工李淑治 為身障兒開啟藝術之路

2018-07-01 11:21 中央社 台中1日電



瑪利亞基金會藝術志工李淑治陪伴身障者創作，她認為有些人對照顧對象的狀況不了解而產生害怕，或帶有不同眼光，但其實深入認識，就會發現照顧對象很可愛，「保有我們所缺乏的純真」。

瑪利亞社會福利基金會主要照顧腦性麻痺多重障礙、智能障礙與唐氏症對象，其中日托中心照顧成年對象時會安排進入技能養成中心，分有表演班、園藝與藝術等類型，讓照顧對象從療育課程進入到工作技能學習，甚至開設藝術班，讓有天分的照顧對象創作，走向藝術之路。

今年54歲的藝術教育指導教師李淑治，平時在畫室開課，也會到長青學苑指導銀髮族繪畫，8年前加入基金會擔任志工，當初是在基金會教導身障學員繪畫的友人因課程繁忙，請她到基金會幫忙上課，卻誤打誤撞踏入藝術志工領域。

李淑治說，一開始友人告訴她陪伴照顧對象不用害怕，就跟一般人一樣，照顧對象只是因部分障礙，情緒與想法無法充分表達，「其實他們每一個小動作與眼神就是在傳遞訊息」。

「他們很純真，不會害人」李淑治說，有些人對照顧對象的狀況不了解而產生害怕，或是帶有不同眼光，但其實深入認識、放開心胸感受，「就會覺得他們很可愛」。

剛開始在團體班上課時，李淑治就曾被身材魁梧的學員從教室這頭「拎」到另一頭，只為了希望能幫他看看作品。

李淑治分享，現代社會工作壓力大、生活忙碌，內心的純真漸漸消失，照顧對象雖然有某些方面的障礙，卻保有純真的心，不只物質慾望很低，要求也很簡單，「反而是我們要去學習的」。

學員「小譚」是名智能障礙者，對創作很堅持，畫風用色大膽，透過李淑治生活引導創作，獨樹一格的畫風很受歡迎，也曾舉辦畫展義賣畫作，「小譚」正自力籌募資金，希望將作品製成畫冊出版圓夢。